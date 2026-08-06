scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पहली बार दिखी सूरज की ऐसी तस्वीर, घूमते दिखे 'आग के बवंडर'

सूरज की सबसे साफ तस्वीरों में पहली बार उसकी सतह पर बनते छोटे-छोटे भंवर दिखे हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि यही हलचल सौर तूफानों और सूरज की बाहरी परत के ज्यादा गर्म होने का राज खोल सकती है.

Advertisement
X
ये है सूरज की सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाली तस्वीर. (Photo:NSF/NSO/AURA/MPS/Handout via Reuters)
ये है सूरज की सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाली तस्वीर. (Photo:NSF/NSO/AURA/MPS/Handout via Reuters)

दुनिया के सबसे ताकतवर सोलर टेलीस्कोप डैनियल के. इनोये सोलर टेलीस्कोप ने सूरज की सतह की अब तक की सबसे साफ तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए हैं. यह शोध 5 अगस्त को जर्नल नेचर में छपा. वैज्ञानिकों ने हवाई के माउई द्वीप पर मौजूद इस टेलीस्कोप से सूरज के एक सनस्पॉट के पास का हिस्सा बहुत करीब से देखा.

इस दौरान उन्हें सूरज की सतह पर छोटे-छोटे घूमते हुए चुंबकीय भंवर दिखाई दिए. वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे सौर तूफान कैसे बनते हैं और सूरज की बाहरी परत कोरोना इतनी ज्यादा गर्म क्यों रहती है, इसे समझने में बड़ी मदद मिल सकती है.

सूरज हमें दूर से शांत दिखता है, लेकिन उसकी सतह पर हर समय हलचल होती रहती है. वहां गर्म प्लाज्मा लगातार इधर-उधर बहता रहता है और चुंबकीय क्षेत्र भी बदलते रहते हैं. नई तस्वीरों और कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से वैज्ञानिक पहली बार इन छोटे-छोटे भंवरों को साफ देख पाए हैं. उनका मानना है कि यही भंवर सूरज में चुंबकीय एनर्जी बनने और फैलने में अहम भूमिका निभाते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Tokyo Zoo lionesses death
39°C की गर्मी बनी शेरों की दुश्मन! टोक्यो जू में तीन शेरनियों की मौत
North Korean missile Russia Ukraine war
नॉर्थ कोरिया ने रूस में तैनात की 120 मिसाइलें, यूक्रेन पर करेगा हमला
cyclone in pacific pulls monsoon clouds
साइक्लोन खींच ले रहे मॉनसूनी बादल, कम बारिश का खुला राज
कैमरे में कैद हुए सूरज के अंदर का मैग्नेटिक भंवर
Arhar Dal Genome
अरहर दाल पर भारत में बड़ी खोज, पहली बार तैयार हुआ पूरा जीनोम

यह भी पढ़ें: क्यों रूस से परमाणु मिसाइल खरीदना चाहते थे एलन मस्क, खुद किया खुलासा

पहली बार क्या दिखा?

Advertisement

वैज्ञानिकों ने जिस प्रक्रिया को देखा है, उसे केल्विन-हेल्महोल्ट्ज़ अस्थिरता (Kelvin-Helmholtz Instability या KHI) कहा जाता है. यह तब बनती है, जब प्लाज्मा या गैस की दो धाराएं अलग-अलग रफ्तार से एक-दूसरे के पास से गुजरती हैं. इससे छोटे-छोटे घूमते हुए भंवर बनते हैं. ऐसी प्रक्रिया पहले बादलों, समुद्र की लहरों और जूपिटर जैसे ग्रहों के वातावरण में देखी जा चुकी है. लेकिन सूरज पर इसे पहली बार इतनी साफ तस्वीरों में देखा गया है.

सोलर तूफानों से क्या रिश्ता है?

शोध के प्रमुख लेखक और नेशनल सोलर ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिक डॉ. डेविड कुरिड्जे के मुताबिक, ये छोटे भंवर सूरज के चुंबकीय क्षेत्रों को मोड़ते और उलझाते हैं. इससे मेग्नेटिक एनर्जी जमा होती रहती है. बाद में यही एनर्जी अचानक बाहर निकलती है और सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन (CME) जैसी घटनाएं होती हैं. अगर ये पृथ्वी की तरफ आते हैं, तो सैटेलाइट, जीपीएस, रेडियो नेटवर्क और बिजली ग्रिड पर असर पड़ सकता है.

वैज्ञानिक लंबे समय से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरज की बाहरी परत कोरोना, उसकी सतह से ज्यादा गर्म क्यों है. इस नए अध्ययन के मुताबिक, ये छोटे भंवर बड़ी प्लाज्मा धाराओं को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं. इससे एनर्जी छोटे स्तर तक पहुंचती है और गर्मी के रूप में बाहर निकलती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना के ज्यादा गर्म होने की एक बड़ी वजह यही हो सकती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'बहुत गोला-बारूद है...', वेपन शॉर्टेज के दावों के बीच ट्रंप का ऐलान, लीक करने वालों को बताया गद्दार

यह टेलीस्कोप कितना खास है?

यह खोज डैनियल के. इनोये सोलर टेलीस्कोप की मदद से हुई है. यह हवाई के माउई द्वीप पर स्थित है. इसके मुख्य शीशे का आकार 4 मीटर (करीब 13 फीट) है. इसमें ऐसी तकनीक लगी है, जो पृथ्वी के वातावरण की वजह से तस्वीरों में आने वाली धुंधलाहट को कम कर देती है. इसी वजह से वैज्ञानिक सूरज की बहुत छोटी-छोटी चीजें भी साफ देख पाए.

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज भविष्य में सौर तूफानों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी. अगर इन छोटे भंवरों और बड़े सौर विस्फोटों के बीच का संबंध पूरी तरह समझ में आ गया, तो सैटेलाइट, संचार व्यवस्था और बिजली ग्रिड को पहले से सुरक्षित रखने की तैयारी करना आसान हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Ragi Idli Recipe: पोहा-पराठा खाकर भर गया है मन? नाश्ते में बनाएं प्रोटीन से भरपूर रागी की टेस्टी इडली, इस ट्रिक से बनें फूली-फूली और सॉफ्ट |
    इजरायली PM नेतन्याहू ने पीएम मोदी से की बात, वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा |
    'जेन-Z पर मुझे आंख मूंदकर भरोसा, उन्हें विरोध करने का...', बोले मोहन भागवत |
    'रामायण' का इंग्लिश ट्रेलर आउट, किसने दी राम और रावण की आवाज? |
    165KM रेंज, डैशकैम और बहुत कुछ, देसी कंपनी E3 ने लॉन्च किया AI इलेक्ट्रिक स्कूटर |
    चेहरा गोरा करने वाली क्रीम किडनी और हार्ट को कर सकती हैं नुकसान, जानिए कब बन जाती है बड़ा खतरा |
    AI से फोटो-वीडियो बनाकर फैलाया झूठ तो होगी कार्रवाई, सरकार ने बदले नियम, लेकिन कंपनियां कब मानेंगी? |
    पंद्रह साल बाद जिस बहन को छुड़ाकर घर लाया, वो अचानक फिर हुई गायब… भाई को आया एक फोन कॉल और जम गया खून |
    'आंख मूंदकर जेन-Z पर करूंगा भरोसा', RSS चीफ मोहन भागवत ने युवाओं को सराहा, बोले- उन्हें प्रोटेस्ट का हक |
    'बंटवारा 1947' में सिर्फ खाना पकाती दिखीं प्रीति जिंटा, सीन करने में घबराईं, डायरेक्टर का जवाब सुन हुईं दंग
    Advertisement