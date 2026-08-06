Crispy Monsoon Pakora Platter: रिमझिम बारिश में चाय के साथ बनाएं 5 तरह के क्रिस्पी पकौड़े, एक ही बैटर में हो जाएंगे तैयार, जानें आसान तरीका
अगर बारिश के मौसम में कुछ गरमागरम और कुरकुरा खाने का मन है, तो एक ही बेसन के बैटर से 5 तरह के स्वादिष्ट पकौड़े बनाएं. आलू, प्याज, पनीर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च से तैयार यह मिक्स पकौड़ा प्लेटर चाय के साथ हर किसी को पसंद आएगा. आइए आपको इसे बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं, जो आपके मानसून में बहुत काम आएगा.
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चाय के साथ पकौड़े खाने का मजा अलग होता है. (PHOTO:AI)
Crispy Monsoon Pakora Platter: बारिश का मौसम आते ही सबसे पहले गरमा-गरम चाय और कुरकुरे पकौड़ों की याद आती है. अगर हर बार सिर्फ आलू या प्याज के पकौड़े बनाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार एक ही बैटर से 5 तरह के कुरकुरे पकौड़े तैयार करें. मानसून में अगर स्पेशल पकौड़ा प्लैटर मिल जाए तो मजा डबल हो जाता है, एक तरह के पकौड़े खाकर अक्सर लोग बोर हो जाते हैं, ऐसे में अलग-अलग तरीके के पकौड़े सबको अच्छे लगते हैं.
आलू, प्याज, शिमला मिर्च, पनीर और हरी मिर्च से बना यह मिक्स पकौड़ा प्लैटर परिवार और मेहमानों दोनों को खूब पसंद आएगा. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए घर में मौजूद सामान्य सामग्री ही काफी है. अगर आपने कभी पकौड़ा प्लेटर नहीं बनाया है तो आप इस सिंपल रेसिपी को फॉलो करके बारिश में इसे बनाकर अपनी फैमिली को सरप्राइज कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि पकौड़ा प्लेटर कैसे बनाते हैं.