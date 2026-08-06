यूपी के कारीगरों और MSMEs की बदलेगी किस्मत! जानें क्या है कॉमन फैसिलिटी सेंटर योजना

कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) स्कीम, उत्तर प्रदेश सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) कार्यक्रम की एक मुख्य योजना है. इस स्कीम का मकसद है कारीगरों, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs), प्रोड्यूसर ग्रुप्स और जिला-विशेष ODOP उत्पादों से जुड़े अन्य लोगों के लिए अत्याधुनिक कॉमन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना.

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साझा सुविधाओं तक पहुंच देकर, यह स्कीम पारंपरिक उद्योगों की वैल्यू चेन को मजबूत बनाने और ODOP प्रोडक्ट क्लस्टर्स में काम कर रहे उद्यमों के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता बेहतर बनाने की कोशिश करती है.

कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्या है?

कॉमन फैसिलिटी सेंटर एक साझा इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा है, जो पहचाने गए ODOP उत्पादों के निर्माण से जुड़े उद्यमों के लिए तैयार की जाती है. हर उद्यम के लिए अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बजाय, यह स्कीम एक ही प्रोडक्ट क्लस्टर के कई उपयोगकर्ताओं को साझा सुविधाओं का इस्तेमाल करने का मौका देती है, जो उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग में मदद करती हैं.

ये सेंटर क्लस्टर-आधारित तरीके से स्थापित किए जाते हैं और इन्हें स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के जरिए लागू किया जाता है, जो एक रजिस्टर्ड सोसायटी, ट्रस्ट, प्रोड्यूसर कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या स्कीम के तहत मान्य कोई अन्य कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संस्था हो सकती है.

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इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं

CFC के तहत तैयार की जाने वाली सुविधाएं, स्वीकृत प्रोजेक्ट और पहचाने गए ODOP उत्पाद की जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं. स्कीम के अनुसार, इनमें शामिल हो सकते हैं-

टेस्टिंग लैबोरेटरीज



डिजाइन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर

टेक्निकल रिसर्च और डेवलपमेंट सुविधाएं

प्रोडक्ट डिस्प्ले और सेल्स सेंटर

रॉ मटीरियल बैंक

कॉमन प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग सुविधाएं

पैकेजिंग, लेबलिंग और बारकोडिंग यूनिट्स

कॉमन लॉजिस्टिक्स सुविधाएं

जानकारी और प्रचार-प्रसार केंद्र

प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृत अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर

इन सुविधाओं का मकसद है प्रोडक्ट वैल्यू चेन के अलग-अलग चरणों में मदद करना, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच देकर जो अकेले उद्यमों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होता.

वित्तीय सहायता

इस स्कीम के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देती है. 15 करोड़ रुपये तक की लागत वाले योग्य प्रोजेक्ट्स के लिए, राज्य सरकार स्वीकृत प्रोजेक्ट लागत का 90% तक वित्तीय सहायता दे सकती है. इसे लागू करने वाली SPV को प्रोजेक्ट लागत का कम से कम 10% खुद वहन करना होगा. 15 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, राज्य सरकार का योगदान सिर्फ 15 करोड़ रुपये तक ही गिना जाएगा.

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क्लस्टर-आधारित तरीका

CFC स्कीम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह अकेले उद्यमों के बजाय उद्यमों के समूहों को सहयोग दे. किसी पहचाने गए ODOP उत्पाद से जुड़े प्रोड्यूसर्स के क्लस्टर के लिए साझा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके, यह स्कीम कॉमन टेक्निकल सुविधाओं और सेवाओं के जरिए जिला-स्तरीय उद्योगों को मजबूत बनाने की कोशिश करती है.

यह स्कीम कारीगरों, निर्माताओं, प्रोड्यूसर ग्रुप्स और MSMEs के बीच सहयोग को भी आसान बनाती है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच देकर जो उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार और मार्केट के लिए तैयारी में मदद करता है.

कई उद्यमों को साझा संसाधनों का इस्तेमाल करने का मौका देकर, यह स्कीम पहचाने गए ODOP उत्पादों की वैल्यू चेन को मजबूत बनाने और पारंपरिक उद्योगों से जुड़े कारीगरों, MSMEs और प्रोड्यूसर ग्रुप्स को सहयोग देने की कोशिश करती है.

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