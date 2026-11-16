ट्रेड फेयर में टिकट के नाम पर ठगी, 400 रुपये का टिकट बताकर महिला से वसूले 1200 रुपये, आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. यहां एक महिला से टिकट दिलाने के बहाने 1,200 रुपये की ठगी की गई. आरोपी ने महिला को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए QR कोड स्कैन करने को कहा. जैसे ही महिला ने कोड स्कैन किया, उसका आईफोन लॉक हो गया और उसमें संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देने लगीं. महिला की शिकायत पर नई दिल्ली जिला पुलिस ने आरोपी मोहम्मद फैसल को गिरफ्तार कर लिया है.

और पढ़ें

गेट नंबर 4 के पास महिला को बनाया निशाना

जानकारी के मुताबिक, आरोपी मोहम्मद फैसल ने प्रगति मैदान के गेट नंबर 4 के पास महिला से संपर्क किया था. उसने महिला को ट्रेड फेयर का टिकट दिलाने का झांसा दिया और ऑनलाइन भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करने को कहा.

महिला ने जैसे ही QR कोड स्कैन किया, उसका आईफोन लॉक हो गया और उसमें संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देने लगीं. इसके बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की. शिकायत मिलने पर नई दिल्ली जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

400 रुपये का टिकट बताकर वसूल रहा था 1200 रुपये

पुलिस की जांच में सामने आया कि मोहम्मद फैसल ट्रेड फेयर में आने वाले लोगों को 400 रुपये में टिकट दिलाने का लालच देता था, लेकिन उनसे वास्तव में 1,200 रुपये वसूल करता था.

Advertisement

जांच में यह भी पता चला कि आरोपी अपने एक साथी के साथ मिलकर दिल्ली में आयोजित होने वाले बड़े कार्यक्रमों के टिकटों की अवैध खरीद-फरोख्त में कथित तौर पर शामिल था.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने कई मौकों पर लोगों से टिकट दिलाने के नाम पर पैसे ले लिए, लेकिन उन्हें टिकट ही नहीं दिए.

पहले भी धोखाधड़ी के मामले में दर्ज हो चुका है केस

पुलिस की जांच में आरोपी मोहम्मद फैसल का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. उसके खिलाफ पहले भी इसी तरह की धोखाधड़ी के मामले में क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया था. फिलहाल पुलिस आरोपी के साथी और इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि टिकटों की अवैध खरीद-फरोख्त और ठगी के इस मामले में और कितने लोग शामिल हैं.

---- समाप्त ----