सुरक्षित निवेश (Zero Risk Investment) और शानदार रिटर्न... हर निवेशक पैसे लगाने से पहले ये जरूर सोचता है. इस लिहाज से बैंकों द्वारा चलाई जा रहीं फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम (FD Scheme) खासी पॉपुलर हुई हैं. अलग-अलग बैंक अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तगड़ा ब्याज ऑफर कर रहे हैं और अलग-अलग टैन्योर की स्पेशल एफडी स्कीम्स पर एक्स्ट्रा फायदा दे रहे हैं.

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इस लिस्ट में सरकारी बैंक भी शामिल हैं. पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को 680 Day's Special FD दे रहा है, जिसमें ब्याज बंपर मिल रहा है. यानी सिर्फ इतने दिनों के निवेश पर आप अपने निवेश पर मोटा रिटर्न पा सकते हैं, यही नहीं सीनियर सिटीजंस के लिए फायदे और भी ज्यादा हैं.

स्पेशल FD पर कितना ब्याज?

अब बताते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा चलाई जा रही इस 680 दिन वाली स्पेशल एफडी स्कीम पर ब्याज कितना मिल रहा है. तो बता दें कि ये अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग है. एक ओर जहां आम ग्राहक के लिए निवेश पर 6.80% का एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है, तो वहीं सीनियर सिटीजंस के लिए ये 7.30% है. वहीं अगर अति वरिष्ठ यानी सुपर सीनियर सिटीजन इस एफडी स्कीम में पैसे लगाता है, तो फिर बैंक और भी ज्यादा 7.55% का ब्याज दे रही है.

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₹500000 पर कितना होगा फायदा?

680 Day's Special FD Scheme में निवेश पर फायदे का कैलकुलेशन देखें, तो अगर कोई निवेशक इसमें पांच लाख रुपये का निवेश करता है, तो फिर उसे अपने इस इन्वेस्टमेंट पर 6.80% के हिसाब से मैच्योरिटी तक 67,965 रुपये का बेनेफिट होगा और उसकी निवेश की गई रकम 5,67,965 रुपये हो जाएगी.

इसकी तरह वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये की एफडी कराने पर इन 680 दिनों में 7.30 फीसदी की सालाना ब्याज दर के हिसाब से मैच्योरिटी पर 5,73,187 रुपये मिलेंगे यानी सीधे 73,187 रुपये का फायदा. वहीं इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर सुपर सीनियर व्यक्ति को इससे भी ज्यादा 7.55 फीसदी की ब्याज दर से 5,75,811 रुपये मिलेंगे.

ब्याज दर ही नहीं, यहां भी रखें ध्यान

भले ही तमाम स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने यहां एफडी कराने पर सीनियर सिटीजंस को अलग-अलग बैंक जोरदार ब्याज ऑफर कर रहे हैं, लेकिन निवेश करते समय सिर्फ FD Interest Rates पर ध्यान देना और इसके आधार पर ही निवेश शुरू करना सही नहीं है. वरिष्ठ नागरिकों को इसके साथ ही बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ, टैन्योर, समय पूर्व निकासी की शर्तें समेत अन्य पहलुओं की भी अच्छी तरह से जांच परख कर लेनी चाहिए.

(नोट- किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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