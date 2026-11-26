गुजरात के अमरेली जिले में जंगल के राजाओं की मौजूदगी का एक अद्भुत नजारा सामने आया है. लीलिया पंथक में आंबा गांव के पास शेत्रुंजी नदी के लोहे के पुल से एक साथ 8 शेर गुजरते दिखाई दिए. सभी शेर एक के पीछे एक कतारबद्ध होकर पुल पार करते नजर आए.

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शेरों की इस अनोखी चहलकदमी को देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए. एक वन्यजीव प्रेमी ने इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एक के पीछे एक पुल पार करते दिखे 8 शेर

यह नजारा आंबा-जीरा मार्ग पर शेत्रुंजी नदी के लोहे के पुल का है. वीडियो में 8 शेर एक के पीछे एक चलते हुए पुल पार करते दिखाई दे रहे हैं. जंगल के इन राजाओं की एक साथ इस तरह की आवाजाही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है.

लीलिया रेंज में 12 से 15 शेरों की मौजूदगी

लीलिया वन विभाग के आरएफओ वत्सल पंड्या ने बताया कि लीलिया रेंज में लगभग 12 से 15 शेरों की मौजूदगी है. इसके अलावा सावरकुंडला और अमरेली रेंज के शेरों की आवाजाही भी इस क्षेत्र में होती रहती है. देखें VIDEO:-

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उन्होंने बताया कि शेरों की आवाजाही के दौरान कई बार वे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं. ऐसे में लोगों को एक साथ कई शेर देखने के नजारे मिलते हैं. कई बार ये दृश्य मोबाइल कैमरों में कैद हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं.

फिलहाल आंबा गांव के पास शेत्रुंजी नदी के पुल पर एक साथ 8 शेरों की चहलकदमी का वीडियो वन्यजीव प्रेमियों और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. (रिपोर्ट: फारुखभाई दादामिया सैय्यद कादरी)

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