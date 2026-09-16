scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रसोई के बजट पर फिर मार! चावल के दाम बढ़े, अक्टूबर-नवंबर तक राहत की उम्मीद नहीं

अगली खरीफ फसल आने में अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं, ऐसे में कारोबारियों को उम्मीद है कि निकट अवधि में चावल की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी. कीमतों में बड़ी गिरावट तभी संभव है, जब नई फसल बाजार में आए, बारिश की स्थिति सुधरे और विदेशों से चावल की मांग कुछ कम हो.

Advertisement
X
भारत में चावल हुआ महंगा (Photo-Pexels)
भारत में चावल हुआ महंगा (Photo-Pexels)

जिन परिवारों का रसोई का बजट पहले से ही दबाव में है, उनके लिए चावल अब और महंगा होता जा रहा है. बासमती और गैर-बासमती, दोनों तरह के चावल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है. द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते कई देश अपनी खाद्य जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए चावल की ज्यादा खरीद कर रहे हैं, जिससे दुनियाभर में मांग बढ़ गई है. 

वहीं, दक्षिण भारत में बारिश कम होने से घरेलू बाजार पर भी दबाव बढ़ा है. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बासमती चावल की कीमत पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 15-20% बढ़ी है, जबकि गैर-बासमती चावल 20-25% महंगा हुआ है. कारोबारियों और निर्यातकों का कहना है कि अक्टूबर-नवंबर में नई फसल आने तक कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं. ऐसे में उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिलने की उम्मीद कम है.

खाड़ी देशों में हो रही खरीद

से

और भी
किसान कारवां 2.0 से फिर हो रही है जबरदस्त शुरुआत, यूपी के 9 कृषि जोन में पहुंचेगा 'किसान तक', प्रगतिशील किसानों को मिलेगा सम्मान

किसान कारवां 2.0 से फिर हो रही है जबरदस्त शुरुआत, यूपी के 9 कृषि जोन में पहुंचेगा 'किसान तक', प्रगतिशील किसानों को मिलेगा सम्मान
यूपी कैबिनेट का फैसला: छाता चीनी मिल में लगेगा इथेनॉल प्लांट, किसानों को कम ब्याज पर मिलेगा 6 लाख तक लोन

यूपी कैबिनेट का फैसला: छाता चीनी मिल में लगेगा इथेनॉल प्लांट, किसानों को कम ब्याज पर मिलेगा 6 लाख तक लोन
इथेनॉल की बढ़ती मांग भी नहीं दिला पा रही MSP, मक्का किसान लगातार घाटे में

इथेनॉल की बढ़ती मांग भी नहीं दिला पा रही MSP, मक्का किसान लगातार घाटे में
न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी, दोनों देशों में बढ़ेगा व्‍यापार का दायरा

न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी, दोनों देशों में बढ़ेगा व्‍यापार का दायरा
कम बारिश फिर भी बिहार बेहाल! नेपाल और पड़ोसी राज्यों के पानी से बढ़ा बाढ़ का संकट

कम बारिश फिर भी बिहार बेहाल! नेपाल और पड़ोसी राज्यों के पानी से बढ़ा बाढ़ का संकट

रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी देशों से भारत के चावल की बड़ी मात्रा में खरीद हो रही है. बढ़ी हुई मांग का असर बासमती चावल पर भी पड़ा है, जिसका इस्तेमाल बिरयानी जैसी डिश में काफी होता है. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बासमती चावल की कीमत करीब 100 रुपये प्रति किलो पहुंच गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह करीब 85 रुपये प्रति किलो थी. गैर-बासमती चावल की कीमतों में भी इसी तरह बढ़ोतरी हुई है, जिससे घरों का बजट प्रभावित हो रहा है. सोना मसूरी चावल, जो पिछले साल 51-52 रुपये प्रति किलो था, अब 63-64 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. आने वाले समय में कीमतों में जल्द कमी की संभावना नहीं है, क्योंकि बाजार में मांग ज्यादा और नई आपूर्ति सीमित है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: देश के बड़े शहरों में खत्म हो रही है ज़मीन, आखिर कहां रहेंगे लोग

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 154 देशों को रिकॉर्ड 65.2 लाख टन बासमती चावल भेजा. सऊदी अरब भारत के चावल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है, जबकि पश्चिम एशिया से भी लगातार मांग आ रही है. हालांकि, खाड़ी क्षेत्र में भुगतान और शिपिंग से जुड़ी दिक्कतों के कारण चावल की खेप भेजने की रफ्तार कुछ धीमी हुई है. इससे मांग कम नहीं हुई, बल्कि आपूर्ति में देरी के कारण लंबित मांग बढ़ गई है. 

घरेलू बाजार पर सरकारी खरीद और असमान बारिश का भी असर पड़ रहा है. राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बीवी कृष्णा राव ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सरकार की खरीद से भी चावल की कीमतें बढ़ी हैं. तेलंगाना में राज्य सरकार पीडीएस के जरिए गैर-बासमती चावल उपलब्ध करा रही है. वहीं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम बारिश ने भी कीमतों को ऊंचा बनाए रखा है.

यह भी पढ़ें: भारत की 33% मिट्टी खराब! खेती-किसानों की कमाई पर खतरा, रिपोर्ट में चेतावनी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    DUSU: हॉस्टल की घोषणा को NSUI ने बताया दांव, ABVP बोली-हादसे पर रील बनाने वाले परेशान |
    'भारत में रहना है तो कानून मानना होगा', UCC पर संगीत सोम का ओवैसी को जवाब, अखिलेश पर भी बरसे |
    क्या फिर सीमेंट में पॉटी मिलाकर बनाएंगे घर? इस नई टेक्नोलॉजी से सस्ते में बनेगा मजबूत घर |
    ना QR कोड स्कैनिंग, ना स्मार्टफोन, चीन में कमाल है पेमेंट का तरीका, खून की नसें होती हैं स्कैन |
    मैदान पर आकर वैभव सूर्यवंशी ने लिया शिवम दुबे से पंगा, बाजू पकड़ दिखाई अपनी पावर, सामने आया चौंकाने वाला VIDEO |
    Chukandar Chilla Recipe: बच्चे नहीं खाते चुकंदर? बनाकर खिलाएं इसका क्रिस्पी चीला, मांग-मांगकर खाएंगे |
    मऊ में 7 साल की बच्ची के आगे झुका प्रशासन! DM ने लिया एक्शन |
    'लोगों के साथ धोखा...', विजय सेतुपति ने CM विजय पर कसा तंज! मचा सियासी बवाल, भड़के TVK सपोटर्स |
    चलता-फिरता महल है ये तो... सऊदी में चलने वाली पहली ट्रेन में क्या क्या होगा? |
    'मैंने अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया' थाने पहुंचकर बोला 'कातिल' पति! अवैध संबंध के शक में वारदात को दिया अंजाम
    Advertisement