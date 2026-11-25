मध्य प्रदेश में श्रीअन्न यानी मिलेट की खेती अब किसानों के लिए कमाई का नया जरिया बन रही है. खासकर जनजातीय क्षेत्रों में कोदो, कुटकी और सांवा के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयासों का असर दिखाई देने लगा है. राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मिलेट का करीब 550 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात होने का दावा किया गया है. इनकी मांग UAE, अमेरिका और यूरोपीय देशों में बढ़ रही है.

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मुख्यमंत्री मोहन यादव के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्राकृतिक खेती और श्रीअन्न उत्पादन को बढ़ावा देने की रणनीति पर काम कर रही है. सरकार का जोर पारंपरिक फसलों को बचाने के साथ जनजातीय किसानों की आमदनी बढ़ाने पर भी है.

तीन साल में 550 करोड़ रुपये के श्रीअन्न का निर्यात

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश से कुटकी, कोदो और सांवा का कुल 183 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात हुआ. इसमें 49.30 करोड़ रुपये की कुटकी, 126 करोड़ रुपये का कोदो और 7.48 करोड़ रुपये की सांवा शामिल थी.

वित्त वर्ष 2025-26 में इन तीनों मिलेट का निर्यात बढ़कर 224.32 करोड़ रुपये हो गया. इसमें कुटकी का निर्यात 94.54 करोड़ रुपये, कोदो का 119 करोड़ रुपये और सांवा का 10.1 करोड़ रुपये रहा.

वर्ष 2026 में अब तक मंडियों से 142.55 करोड़ रुपये मूल्य की इन फसलों का निर्यात होने की जानकारी दी गई है. इसमें 55.54 करोड़ रुपये की कुटकी, 78.86 करोड़ रुपये का कोदो और सांवा का 8.14 लाख रुपये मूल्य का निर्यात शामिल बताया गया है.

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16 जिलों में पहली बार हो रही श्रीअन्न की खरीदी

जनजातीय क्षेत्रों के किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए राज्य सरकार रानी दुर्गावती श्रीअन्न उत्पादन प्रोत्साहन योजना चला रही है. इसके तहत 16 जिलों में पहली बार श्रीअन्न की खरीदी की जा रही है.

इन जिलों में जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, बालाघाट, सिवनी, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं.

योजना के तहत किसानों को कोदो-कुटकी की खरीदी पर प्रति क्विंटल 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है. इसके लिए 15 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है. इनके पंजीकृत रकबे का कुल क्षेत्रफल करीब 21 हजार हेक्टेयर बताया गया है.

सरकार ने कोदो और कुटकी के खरीदी मूल्य में भी बढ़ोतरी की है. कुटकी का रेट 3,500 से बढ़ाकर 3,600 रुपये प्रति क्विंटल और कोदो का रेट 2,500 से बढ़ाकर 2,600 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.

इस साल 32,500 मीट्रिक टन मिलेट की खरीदी की तैयारी है. पिछले साल करीब 3,000 मीट्रिक टन खरीदी हुई थी.

डिंडोरी, मंडला और शहडोल में कोदो-कुटकी की खेती

मध्यप्रदेश के जनजातीय बहुल इलाकों में कोदो-कुटकी की खेती पारंपरिक रूप से होती रही है. मंडला, जबलपुर, डिंडोरी, बालाघाट, कटनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और सिवनी इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं.

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दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, डिंडोरी में करीब 19 हजार हेक्टेयर, उमरिया में 12,700 हेक्टेयर, मंडला में 12 हजार हेक्टेयर, शहडोल में 10 हजार हेक्टेयर, जबलपुर में 7,500 हेक्टेयर और कटनी में 6,500 हेक्टेयर क्षेत्र में कोदो-कुटकी की खेती होती है.

राज्य सरकार कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर इन पारंपरिक फसलों की किस्मों को संरक्षित करने और उत्पादन बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है.

सिताही और नागदमन कुटकी को मिला GI टैग

मध्यप्रदेश की सिताही कुटकी और नागदमन कुटकी को GI टैग मिलने की जानकारी दी गई है. सिताही कुटकी छोटी अवधि में तैयार होने वाली लिटिल मिलेट की देशी किस्म है. इसकी फसल करीब 60 दिनों में तैयार हो जाती है.

यह किस्म वर्षा आधारित क्षेत्रों और देर से बुवाई की परिस्थितियों के लिए उपयोगी मानी जाती है. सूखे, नमी की कमी और कुछ प्रमुख कीटों तथा बीमारियों का सामना करने की क्षमता के कारण यह किसानों के लिए लाभकारी हो सकती है.

इसकी मध्यम ऊंचाई और मजबूत तने के कारण फसल के गिरने की समस्या भी कम होती है. इसे पहाड़ी, ऊबड़-खाबड़ और कमजोर मिट्टी वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है.

डिंडोरी में सिताही कुटकी की खेती का क्षेत्रफल 10,395 हेक्टेयर तक बढ़ने की जानकारी दी गई है. यहां प्रति हेक्टेयर 10 से 11 क्विंटल तक स्थिर पैदावार बताई गई है. इससे बैगा और गोंड जनजाति के किसानों की आजीविका और पोषण सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

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डिंडोरी में उगाई जाने वाली नागदमन कुटकी भी अपनी स्थानीय पहचान और पोषण गुणों के लिए जानी जाती है. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर सिताही कुटकी को राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड के रूप में स्थापित करने की तैयारी कर रहा है. इससे किसानों के लिए बाजार के नए अवसर खुल सकते हैं.

श्योपुर में बच्चों के पोषण के लिए मिलेट आधारित भोजन

श्रीअन्न का उपयोग केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने तक सीमित नहीं है. श्योपुर जिले में सहरिया जनजाति के बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मिलेट आधारित व्यंजनों को बढ़ावा दिया जा रहा है.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और एकीकृत बाल विकास योजना के अमले को मिलेट से पौष्टिक व्यंजन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है. उन्हें इनके पोषण गुणों की जानकारी भी दी गई है.

जिले में करीब 130 एकड़ क्षेत्र में कोदो-कुटकी की खेती हो रही है. इसमें लगभग 200 किसान जुड़े हैं. सरकारी जानकारी के मुताबिक, इस पहल से करीब 2,000 बच्चों के पोषण स्तर में सुधार दर्ज किया गया है.

डिंडोरी की 1,250 महिला किसान भी जुड़ीं

डिंडोरी जिले के समनापुर ब्लॉक में महिला किसानों को कोदो-कुटकी उत्पादन से जोड़ा गया है. यहां 32 गांवों की करीब 1,250 महिला किसान इस खेती से जुड़ी हैं. हर महिला किसान के पास औसतन ढाई एकड़ कृषि भूमि है.

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पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में कोदो-कुटकी का उत्पादन बढ़ने की जानकारी दी गई है. इससे जनजातीय महिलाओं को पारंपरिक खेती के जरिए आमदनी बढ़ाने का अवसर मिल रहा है.

मध्यप्रदेश में श्रीअन्न उत्पादन को बढ़ावा देने की यह पहल पारंपरिक फसलों के संरक्षण, किसानों की आय और पोषण सुरक्षा के लिहाज से अहम मानी जा रही है.

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