‘रामायणम्: पार्ट 1’ की जबरदस्त सफलता के बीच रणबीर कपूर दिल्ली के प्रसिद्ध गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे. गुरुपर्व के पावन अवसर पर उनकी ये यात्रा फिल्म की कामयाबी के जश्न से ज्यादा विनम्रता, आस्था और कृतज्ञता का संदेश देती नजर आई. रणबीर कपूर के साथ फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी भी गुरुद्वारे पहुंचे. तीनों ने मत्था टेककर ‘रामायणम्: पार्ट 1’ को मिल रही लगातार सफलता और दुनियाभर के दर्शकों के प्यार के लिए आभार व्यक्त किया. साथ ही उन्होंने फिल्म और टीम की बेहतरी के लिए भी प्रार्थना की.

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गुरुद्वारे पहुंचे रणबीर कपूर

गुरुद्वारे में हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी और शांत आध्यात्मिक माहौल के बीच रणबीर कपूर की मौजूदगी काफी खास मानी गई. फिल्म की बड़ी सफलता के बीच उनका यह कदम यह दिखाता है कि सफलता के दौर में भी विनम्रता और आभार का भाव कितना महत्वपूर्ण होता है.

‘रामायणम्: पार्ट 1’ में रणबीर ने भगवान राम की भूमिका निभाई है, जबकि साई पल्लवी ने सीता का किरदार संभाला है. फिल्म में राम, सीता और रावण की कथा के साथ-साथ कर्तव्य, परिवार, धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे विषयों को दिखाया गया है.

रणबीर ने पहले भी कहा था कि भगवान राम की भूमिका निभाना उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी. उन्होंने स्वीकार किया था कि शुरुआत में उन्हें इस किरदार को निभाने की योग्यता को लेकर डर लगा था, लेकिन धीरे-धीरे यह डर आस्था में बदल गया. उनका कहना है कि इस भूमिका ने उन्हें एक बेहतर इंसान बनने का मौका दिया.

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इसलिए जब फिल्म को दर्शकों से इतना प्यार मिल रहा है, तो रणबीर का गुरुद्वारे जाना सिर्फ एक सार्वजनिक उपस्थिति नहीं, बल्कि उनके भीतर के आभार और आध्यात्मिक संतुलन को दर्शाता है. उन्होंने पहले भी अपने व्यक्तिगत जीवन में पिता बनने और ‘रामायण’ में भगवान राम की भूमिका को अपने लिए विशेष अनुभव बताया था.

बता दें कि रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म रामायण पार्ट 1 ने अब तक वर्ल्डवाइड 1700 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

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