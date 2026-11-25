हरियाणा के भिवानी जिले में एक सरपंच ने दहेज प्रथा के खिलाफ मिसाल पेश की है. धनाना-2 गांव के सरपंच वेदपाल जांगड़ा ने अपने बेटे की शादी में लड़की पक्ष की ओर से दिए जा रहे 11 लाख रुपये और सोने-चांदी के आभूषण लेने से इनकार कर दिया. उन्होंने रिश्ता सिर्फ एक रुपये के शगुन में तय किया.

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गांव धनाना में विकास जांगड़ा और भिवानी शहर की फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी दीपांशी की लग्न की रस्म आयोजित की गई थी. इस दौरान लड़की पक्ष अपनी इच्छा से नकद 11 लाख रुपये और सोने के आभूषण लेकर पहुंचा था. हालांकि, सरपंच वेदपाल जांगड़ा और उनके परिवार ने यह सब लेने से साफ मना कर दिया. परिवार ने कहा कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए. रिश्ता केवल एक रुपये के शगुन में ही होगा.

'बेटी दे दी तो समझो सब कुछ दे दिया'

सरपंच वेदपाल जांगड़ा ने कहा कि एक पिता अपनी बेटी को बड़ी मेहनत से पढ़ाता-लिखाता है और प्यार से उसका पालन-पोषण करता है. ऐसे में शादी के समय उस पर दहेज का बोझ डालना ठीक नहीं है.

उन्होंने कहा कि दहेज न लेने का फैसला केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सोच थी. वेदपाल जांगड़ा के मुताबिक, जब कोई पिता अपनी बेटी किसी परिवार को सौंपता है, तो वह बहुत कुछ दे चुका होता है.

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उन्होंने कहा कि एक रुपये में रिश्ता करने के बाद भी वे अपनी बहू रूपी बेटी को कभी किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे.

सरपंच बोले- बहू को बेटी की तरह रखेंगे

लड़की पक्ष ने कहा- ऐसे परिवार में बेटी का रिश्ता करके खुश हैं

दीपांशी के पिता वीरेंद्र नारायण भिवानी शहर की फ्रेंड्स कॉलोनी के निवासी हैं. उन्होंने बताया कि वे बेटे विकास जांगड़ा के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय होने के बाद लग्न की रस्म लेकर धनाना पहुंचे थे.

उन्होंने अपनी इच्छा से 11 लाख रुपये और सोने के आभूषण देने चाहे, लेकिन लड़के पक्ष ने उन्हें स्वीकार नहीं किया. वीरेंद्र नारायण ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी बेटी का रिश्ता ऐसे परिवार में हुआ है, जहां दहेज को महत्व नहीं दिया गया.

BJP विधायक ने भी की सरपंच की पहल की तारीफ

इस कार्यक्रम में बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के BJP विधायक कपूर वाल्मीकि भी शामिल हुए. उन्होंने सरपंच वेदपाल जांगड़ा की पहल की सराहना की.

विधायक ने कहा कि दहेज प्रथा के कारण गरीब परिवारों को बेटियों की शादी की चिंता सताती है. कई बार उन्हें कर्ज लेना पड़ता है और आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती है. उन्होंने कहा कि सरपंच ने एक रुपये में रिश्ता करके समाज को अच्छा संदेश दिया है.

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कपूर वाल्मीकि ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने भतीजे की शादी भी एक रुपये में की थी. (रिपोर्ट: जगबीर सिंह)

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