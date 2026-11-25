केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 26 नवंबर 2026 को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे राज्य में 8,700 करोड़ रुपये की लागत वाली 22 राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

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जानकारी के मुताबिक, नितिन गडकरी का यह कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट में आयोजित होगा. कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी और पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा.

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इन परियोजनाओं का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में सड़क बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, प्रमुख शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर बनाना, यात्रियों और मालवाहक वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाना है.

करीब 8,700 करोड़ रुपये के निवेश से राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को नई गति मिलने की उम्मीद है. बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार, उद्योग, पर्यटन और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है.

केंद्रीय मंत्री के इस दौरे को पश्चिम बंगाल में सड़क अवसंरचना विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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