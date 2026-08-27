scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

31 अक्‍टूबर तक अल्‍टीमेंटम... EPFO के रडार पर नोएडा की ये 800 कंपनियां!

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने पीएफ नॉमिनेशन को लेकर नोएडा की 800 कंपनियों को चेतावनी दी है और कहा है कि 31 अक्‍टूबर तक इस काम को पूरा करना होगा. अगर नहीं होता है तो कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement
X
ईपीएफओ ने दी चेतावनी. (Photo: ITG)
ईपीएफओ ने दी चेतावनी. (Photo: ITG)

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने नोएडा की 800 कंपनियों को एक साथ वॉर्निंग दी है और 31 अक्‍टूबर तक नामांकन पूरा करने की डेडलाइन रख दी है.

संगठन ने गौतम बुद्ध नगर में रेस्तरां, श्रम एजेंसियों, भवन निर्माण ठेकेदारों, परिवहन कंपनियों और अन्य जगहों पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने पीएफ नामांकन के स्‍टेटस की जांच करने के लिए कहा है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लगभग 800 ऐसी कंपनियों की पहचान की है जहां कर्मचारियों का अभी तक नामांकन नहीं हुआ है. 

सरकार के अनुसार, विभाग ने इन कंपनियों को नोटिस जारी कर 31 अक्टूबर तक कर्मचारियों का पीएफ नामांकन पूरा करने का निर्देश दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

The key point is that EPF interest is calculated on the monthly closing balance, rather than only on the year-end corpus.
25 साल की सर्विस पर कितनी बनेगी EPS पेंशन? यहां समझें गणित
EPFO vs Stock Market
स्‍टॉक मार्केट से क्‍यों बेहतर है EPFO? ये 6 वजह करेंगे हैरान
EPFO Big Alert
EPF पर कब मिलना बंद होता है ब्याज? इनएक्टिव खातों के लिए ये हैं नियम
If you withdraw your EPF balance after completing five years of continuous service, the withdrawal is completely tax-exempt.
Sarkari Yojana: फ्री में मिलेगा 7 लाख रुपये का बीमा... नहीं देना होगा 1 भी रुपया, जानें नियम
Money
MF, EPF, NPS या PPF... जरूरत में किससे जल्दी निकलेगा पैसा? जानें

EPFO ने चेतावनी दी है कि तय डेडलाइन के भीतर प्रक्रिया पूरी न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. संगठन ने कहा कि PF में नॉमिनेशन से कर्मचारियों को न सिर्फ PF का लाभ मिलता है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिलता है, फिर भी कई नियोक्ता अभी भी अपने कर्मचारियों को पीएफ के दायरे में नहीं ला रहे हैं.

Advertisement

EPFO के अनुसार, कर्मचारियों को PF सिस्‍टम से जोड़ना नियोक्ताओं की जिम्मेदारी है. नोएडा के रेस्‍टोरेंट, श्रम आपूर्तिकर्ता, भवन निर्माण ठेकेदार, परिवहन कंपनियां और अन्य फर्म शामिल हैं. इन सभी को नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है. 

पीएफ ने शुरू किया अभियान 
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I, सुयश पांडे ने बताया कि ईपीएफओ कंपनियों और कर्मचारियों को भविष्य निधि नियमों और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान चला रहा है. उन्होंने कहा कि चिन्हित कंपनियों को नामांकन प्रक्रिया से संबंधित निर्देश और जानकारी भी दी जा रही है. पहले चरण में विभाग कंपनियों को नियमों से अवगत कराकर अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा.

डेडलाइन पर भी नहीं होता है नामांकन फिर क्‍या? 
अगर तय समय सीमा के बाद भी निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी. EPFO 31 अक्टूबर के बाद चिन्हित कंपनियों द्वारा अनुपालन का आकलन करेगा. इस प्रॉसेस का उद्देश्य कंपनियों को नियमों के दायरे में लाना और यह तय करना है कि अधिक से अधिक श्रमिक आधिकारिक तौर पर पीएफ के अंतर्गत कवर हों, जो भविष्य की वित्तीय सुरक्षा, पेंशन या निवेश संबंधी लाभ और बीमा व अन्य सुविधाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ देता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राहुल गांधी की 'छात्रों की गूंज' के जवाब में आया 'झूठ की गूंज', बीजेपी-कांग्रेस में सियासी घमासान |
    मुस्कान मर्डर केस: पड़ोसियों के दावे से उलझी गुत्थी, इमरान पर जिम मालिक का भी खुलासा |
    राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस दफ्तर के बाहर मह‍िलाओं का प्रदर्शन, जानें क्यों |
    MOTN सर्वे: PM पद के लिए मोदी अब भी जनता की पहली पसंद, दूसरे पर राहुल, चौंकने वाला है तीसरा नाम |
    गोरखपुर में 50 हजार का इनामी गैंगस्टर गुड्डू ढाढ़ी एनकाउंटर में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली |
    पेरिस में बीमार पड़ीं प्रीति जिंटा, पड़ोसियों ने भेजा कढ़ी-चावल, खुश हुईं एक्ट्रेस |
    How To Get Rid Of Earthworms: बारिश में घर में रेंगने लगे हैं केंचुए? फर्श पर छिड़कें रसोई की ये 2 रुपये की चीज, तुरंत भागेंगे दूर |
    CM भगवंत मान ने रद्द की कर्मचारियों के साथ मीटिंग, यूनियन नेता बोले- शर्त के साथ बैठक नहीं करेंगे |
    Twitter की फिर हुई वापसी! Elon Musk के X को टक्कर देने आ गया नया प्लेटफॉर्म |
    MOTN: आज हुए लोकसभा चुनाव तो उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन आगे
    Advertisement