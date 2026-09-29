EPFO वेज सीलिंग का असर: CTC से टेक-होम पे तक... इस महीने से बदल जाएगी सैलरी स्लिप!

अक्टूबर 2026 सैलरीड कर्मचारियों के लिए अहम होने वाला है. ₹25,000 की नई EPFO वेज सीलिंग 15 अक्टूबर से लागू होने जा रही है. इसका सीधा असर उन कर्मचारियों की जेब पर दिख सकता है, जिनका Basic+DA (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) ₹15,000 से ज्यादा है. अगर आपका Basic+DA ₹20,000 है, तो पहले ₹15,000 की सीमा के हिसाब से ₹1,800 पीएफ कटता था. अब यह बढ़कर ₹2,400 हो सकता है. यानी हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी ₹600 कम होगी.

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हालांकि, यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है. यह ₹600 कोई अलग से लिया जाने वाला चार्ज नहीं है, बल्कि आपकी ही सैलरी का ज्यादा हिस्सा PF खाते में जाएगा. EPFO के मुताबिक, PF कंट्रीब्यूशन कर्मचारी के अपने खाते में जमा होता है और EPS के तहत जाने वाला हिस्सा भविष्य की पेंशन के लिए होता है. ऐसे में नई व्यवस्था से टेक-होम सैलरी कम हो सकती है, लेकिन PF में आपकी बचत बढ़ेगी. हालांकि, यह वेज लिमिट सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगी जो पहली बार अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ रहे हैं या जिनकी पीएफ कटौती मिनि​मम वेज लिमिट पर होती थी. जिन कर्मचारियों के फुल Basic+DA पर पहले से ही पीएफ कटौती होती आ रही है, उनकी इनहैंड सैलरी में कोई असर नहीं पड़ेगा.

CTC पर क्या होगा असर?

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नई वेज सीलिंग के बाद कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल CTC को लेकर है. EPFO ने अपनी FAQs में साफ किया है कि PF कंट्रीब्यूशन तय करने के लिए CTC कोई कानूनी आधार नहीं है. PF लागू वेतन की परिभाषा और संबंधित नियमों के आधार पर तय होता है. अगर किसी कर्मचारी का PF वेज ₹15,000 से ज्यादा है और पहले सिर्फ ₹15,000 की सीमा पर योगदान हो रहा था, तो नई सीमा के कारण EPF के साथ EPS, EDLI और प्रशासनिक शुल्क से जुड़ी देनदारी भी बढ़ सकती है.

₹20,000 और ₹25,000 का पूरा हिसाब

इसे एक आसान उदाहरण से समझिए. अगर आपका बेसिक+DA ₹20,000 है, तो पहले कर्मचारी का PF योगदान ₹1,800 था. नई ₹25,000 की वेज सीमा लागू होने के बाद यह बढ़कर ₹2,400 हो जाएगा. यानी हर महीने ₹600 ज्यादा PF में जाएगा. वहीं अगर आपका PF वेज ₹25,000 है, तो कर्मचारी का योगदान ₹3,000 होगा. यानी पुरानी ₹15,000 की सीमा के मुकाबले हर महीने ₹1,200 ज्यादा योगदान होगा.

कंपनी अपना हिस्सा कर्मचारी से वसूलेगी?

यहां EPFO ने एक अहम बात साफ की है. कर्मचारी और नियोक्ता का कानूनी PF योगदान अलग-अलग जिम्मेदारी है. नियोक्ता अपने वैधानिक योगदान को सिर्फ यह कहकर कर्मचारी की कटौती में नहीं बदल सकता कि वह CTC का हिस्सा है. हालांकि, कंपनियां अपने कुल वेतन खर्च को देखते हुए CTC स्ट्रक्चर में बदलाव पर विचार कर सकती हैं. इसलिए कर्मचारियों के लिए यह समझना जरूरी है कि उनकी कंपनी नई PF देनदारी को किस तरह संभाल रही है और क्या किसी तरह का CTC एडजस्टमेंट किया जा रहा है.

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टेक-होम सैलरी कितनी घट सकती है?

अगर आपका बेसिक+DA ₹20,000 है, तो सिर्फ एम्प्लॉयी PF कंट्रीब्यूशन की वजह से हर महीने ₹600 कम हाथ में आ सकते हैं. लेकिन यह पैसा खत्म नहीं हो रहा है. यह आपके PF खाते में जमा होगा. इसी तरह ₹25,000 के PF वेज पर हर महीने ₹3,000 एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन जाएगा. यानी ₹15,000 की पुरानी सीमा के मुकाबले टेक-होम सैलरी में ₹1,200 का अंतर हो सकता है. इसका मतलब यह है कि नई व्यवस्था में हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी घट सकती है, लेकिन दूसरी तरफ रिटायरमेंट के लिए जमा होने वाली रकम बढ़ेगी.

EPFO इसे नुकसान क्यों नहीं मान रहा?

EPFO की दलील है कि PF में जाने वाला पैसा कर्मचारी के ही खाते का हिस्सा है. EPS में जाने वाला योगदान भविष्य की पेंशन से जुड़ा है. यानी कर्मचारी की मौजूदा इनहैंड सैलरी जरूर कम हो सकती है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा भविष्य की बचत में जाएगा. हालांकि, PF में जमा पूरी रकम को हर समय बैंक खाते की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कुछ शर्तें होती हैं. EPFO के मुताबिक, पात्र परिस्थितियों में EPF बैलेंस का 75% तक निकाला जा सकता है और बाकी राशि खाते में रखनी होती है.

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कर्मचारियों को अब क्या देखना चाहिए?

अगर आपका बेसिक+DA ₹15,000 से ज्यादा है, तो सबसे पहले अपनी सैलरी स्लिप और PF वेज की जानकारी देखें. इसके बाद HR से यह समझें कि नई PF देनदारी का असर आपकी CTC और टेक-होम सैलरी पर किस तरह पड़ेगा. खास तौर पर यह साफ कर लें कि कंपनी सिर्फ अपने वैधानिक योगदान को आपकी कर्मचारी PF कटौती में तो नहीं बदल रही. अक्टूबर की सैलरी आने के बाद PF कंट्रीब्यूशन और इनहैंड सैलरी को पुरानी सैलरी स्लिप से मिलाकर देखना भी जरूरी होगा.

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