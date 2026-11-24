कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करोड़ों मेंबर्स के लिए गुड न्यूज आई है. हाल ही में EPFO WhatsApp Service शुरू किए जाने के बाद अब ईपीएफओ उन्हें एक और सौगात देने के लिए तैयार है. EPFO 3.0 के तहत पीएफ अकाउंट होल्डर अपने EPF खाते में जमा पैसे को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के जरिए निकाल सकेंगे. इससे जुड़े ट्रायल लगभग पूरे हो चुके हैं.

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दिसंबर में UPI सर्विस लॉन्च की तैयारी

EPFO अपने मेंबर्स के लिए लगातार नए कदम उठा रहा है और अब यूपीआई के जरिए पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा दिए जाने की तैयारी पूरा हो गई है. इसके लेकर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रोविडेंट फंड (PF) सब्सक्राइबर के लिए दिसंबर तक यानी अगले महीने UPI PF Withdrawal की सुविधा लॉन्च की जा सकती है और फरवरी में पूरी तरह से इसे रोलआउट किए जाने की उम्मीद है.

EPFO 3.0 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सिस्टम में ये बदलाव लागू कर रहा है. मामले से जुड़े सूत्र के हवाले से कहा गया है कि UPI-बेस्ड पीएफ विड्रॉल के लिए टेक्नोलॉजी तैयार है और ट्रायल लगभग पूरे हो चुके हैं.

UPI से ट्रांसफर ATM से निकासी

ईपीएफओ के प्रस्तावित अपग्रेड से मेंबर्स के लिए अपने प्रोविडेंट फंड सेविंग्स को एक्सेस करना आसान हो जाएगा. इसके अलावा पेपरवर्क कम होगा और क्लेम प्रोसेसिंग में भी तेजी आएगी. EPFO ​​3.0 के तहत यूपीआई के जरिए बैंक खाते में पीएफ का पैसा ट्रांसफर किया जा सकेगा और फिर ATM से तुरंत इस पैसे को निकाला जा सकेगा.

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ईपीएफओ 3.0 एक नया IT इंफ्रास्ट्रक्चर लाएगा और एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) शामिल करेगा, जिससे सदस्य एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए कई सर्विसेज को मैनेज कर सकेंगे. इसे अगले 50 सालों में लगभग 200 करोड़ मेंबर्स का डेटा संभालने के लिए डिजाइन किया जा रहा है. रिटायरमेंट फंड बॉडी में अभी 36 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं.

PF में जमा का 75% हिस्सा निकलेगा!

EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने बीते साल अक्टूबर 2025 में EPFO ​​3.0 फ्रेमवर्क को मंजूरी दी थी और एक साल के अंदर इसे लागू करने की डिमांड रखी थी. ईपीएफओ की ओर से यूपीआई पीएफ विद्ड्रॉल की सुविधा को लेकर बीते कुछ समय में लगातार अपडेट आ रहे थे.

इनपर गौर करें, तो तमाम रिपोर्ट्स में बताया गया था कि PF UPI Service के तहत पात्र अंशधारक अपने खाते में जमा रकम का 75% तक हिस्सा निकाल सकेंगे. इसका मतलब है कि खाते में जमा पूरी रकम एक साथ निकालने की सुविधा नहीं होगी.

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