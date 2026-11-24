अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की होने वाली शादी की इन दिनों बिहार ही नहीं बल्कि देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई है. शादी में आने वाले मेहमानों से लेकर भव्य तैयारियों तक, हर चीज खास है. लेकिन इस आयोजन में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है, वह है घुड़दौड़. इसके लिए करीब 11 बीघा यानी लगभग सात एकड़ जमीन पर खास रेस ट्रैक तैयार किया गया है. देश के अलग-अलग हिस्सों से घोड़े और उनके घुड़सवार मोकामा पहुंच चुके हैं. करीब 80 से 100 घोड़ों के इस आयोजन में शामिल होने की बात सामने आ रही है. विजेता को सफेद रंग की थार मिलगी है.

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हालांकि, पिछले दिनों हुई बारिश ने तैयारियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था. बारिश के कारण रेस ट्रैक की जमीन गीली हो गई और आयोजन को लेकर संशय की स्थिति बन गई थी. लेकिन अब मौसम साफ होने और धूप निकलने के बाद एक बार फिर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है. आयोजक ट्रैक पर बालू डलवाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि घोड़ों को दौड़ने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

11 बीघा जमीन पर तैयार हुआ घुड़दौड़ का ट्रैक

अनंत सिंह की बेटी की शादी में घुड़दौड़ को सबसे बड़े आकर्षण के रूप में देखा जा रहा है. इसके लिए बड़े भूभाग को रेस ट्रैक में तब्दील किया गया है. करीब 11 बीघा जमीन पर ट्रैक तैयार किया गया है. मैदान को इस तरह तैयार किया गया है कि अलग-अलग इलाकों से आए घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ रेस में हिस्सा ले सकें. बारिश के चलते मैदान की मिट्टी गीली हो गई थी. ऐसे में घोड़ों की सुरक्षा और रेस के आयोजन को लेकर सवाल उठने लगे थे. अब बारिश थमने के बाद मैदान को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है. समर्थकों के मुताबिक, ट्रैक पर बालू डाला जाएगा. यदि मौसम ने दोबारा परेशानी नहीं खड़ी की तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार घुड़दौड़ कराई जा सकती है.

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अयोध्या से घुड़दौड़ देखने पहुंचे सद्दाम, 25 नवंबर का इंतजार

इस आयोजन का आकर्षण सिर्फ घुड़सवार और घोड़े ही नहीं हैं, बल्कि दूर-दराज से पहुंच रहे घुड़दौड़ के शौकीन भी हैं. उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सद्दाम भी खास तौर पर घुड़दौड़ देखने पहुंचे हैं. उन्हें इंतजार है 25 नवंबर का, जब इस आयोजन में घोड़ों की रफ्तार और घुड़सवारों के हुनर का मुकाबला देखने को मिल सकता है. सद्दाम बताते हैं कि वह घुड़दौड़ देखने के लिए यहां आए हैं. पहले बारिश के कारण उन्हें लगा था कि कहीं कार्यक्रम रद्द न हो जाए. हालांकि, अब मौसम साफ होने से उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं. उनका कहना है कि मैदान में बालू डाले जाने के बाद रेस होने की पूरी संभावना है. उन्होंने बताया कि इस आयोजन में करीब 80 से 85 घोड़ों के पहुंचने की जानकारी है. घुड़दौड़ के शौकीनों के बीच भी इस बात को लेकर उत्सुकता है कि आखिर कौन सा घोड़ा बाजी मारेगा. इस मुकाबले का विजेता कौन होगा, यह तो रेस के बाद ही पता चलेगा.

देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे घोड़े और घुड़सवार

घुड़दौड़ को लेकर तैयारियां बड़े स्तर पर की गई हैं. बताया जा रहा है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से घोड़े और उनके मालिक मोकामा पहुंचे हैं. घुड़सवार भी अपने-अपने घोड़ों के साथ इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं. इस आयोजन को लेकर लोगों के बीच खास उत्साह है. घोड़ों की नस्ल, उनकी रफ्तार और घुड़सवारों की प्रतिभा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. घुड़दौड़ के प्रशंसकों की निगाहें अब मैदान पर टिकी हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मुकाबले में कौन सा घोड़ा सबसे तेज दौड़ेगा और किसके नाम जीत दर्ज होगी.

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हेलीकॉप्टर से आने वाले मेहमानों के लिए तैयार हो रहा हेलीपैड

शादी की तैयारियां सिर्फ घुड़दौड़ तक सीमित नहीं हैं. आयोजन में शामिल होने वाले खास मेहमानों के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचने की व्यवस्था भी की गई है. इसके लिए अलग से हेलीपैड तैयार कराया गया है. हालांकि, बारिश ने यहां भी परेशानी खड़ी कर दी. हेलीपैड के लिए चिन्हित जमीन पर पहले लेवलिंग का काम कराया गया था, लेकिन बारिश के बाद वहां पानी जमा हो गया. अब मजदूरों को लगाकर जलभराव दूर करने और जमीन को दोबारा दुरुस्त करने का काम कराया जा रहा है. मौसम साफ होने के बाद हेलीपैड को सुखाने और उसकी सतह को समतल करने पर जोर दिया जा रहा है. कोशिश है कि हेलीकॉप्टर से आने वाले मेहमानों को उतरने में किसी तरह की दिक्कत न हो. आयोजन से जुड़े लोगों के मुताबिक, अगले दो दिनों में हेलीपैड को पूरी तरह तैयार करने की कोशिश की जा रही है.

कल हुई हल्दी आज लगेगी मेहंदी

सोमवार को शिवानी को हल्दी लगाई गई. इस मौके पर कई विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए. वहीं आज शिवांगी सिंह के हाथों में शादी की मेहंदी लगाई जाएगी. इसके बाद शाम को संगीत समारोह का आयोजन होगा, जिसमें भोजपुरी और पारंपरिक शादी के गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे. शादी के जश्न के बीच पारिवारिक गीत संगीत और नृत्य का आयोजन होगा.

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