हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. शादी के 6 साल बाद सपना और उनके पति वीर साहू के रास्ते अलग हो गए हैं. सपना ने खुद अपने तलाक की खबर पर मुहर लगा दी है और फिलहाल दोनों के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है.

और पढ़ें

इस खबर के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया और गूगल पर लोग वीर साहू के बारे में जानने के लिए बेताब हैं. अगर आप भी सोच रहे हैं कि आखिर वीर साहू कौन हैं और क्या करते हैं, तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी और करियर से जुड़ी खास बातें.

हरियाणा का जाना-माना नाम हैं वीर साहू

सपना चौधरी की ही तरह वीर साहू भी हरियाणवी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा और चर्चित चेहरा हैं. मल्टी-टैलेंटेड वीर सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर ही नहीं, बल्कि बेहतरीन स्टेज परफॉर्मर, म्यूजिक कंपोजर और गीतकार भी हैं.

पहले ही गाने से जीता था दिल

वीर साहू ने अपने डेब्यू गाने 'थड्डी-बड्डी' से ही इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था. उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनके गाने हरियाणवी संस्कृति और मिट्टी की खुशबू से जुड़े होते हैं. जहां आजकल के गानों में अक्सर शराब, हथियार और फूहड़ शब्दों का बोलबाला रहता है, वहीं वीर हमेशा साफ-सुथरे और सार्थक संगीत को ही तवज्जो देते हैं.

Advertisement

क्यों कहलाते हैं 'हरियाणा के बाबू मान'?

अपनी दमदार और रौबदार आवाज के चलते फैंस उन्हें प्यार से 'हरियाणा का बाबू मान' कहते हैं. सोशल मीडिया पर भी उनका जलवा कम नहीं है. इंस्टाग्राम पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. लोगों को उनका देसी और दबंग अंदाज खूब भाता है.

गुपचुप शादी से तलाक तक का सफर

सपना और वीर के रिश्ते की बात करें तो दोनों ने साल 2020 में बेहद सादगी से कोर्ट मैरिज करके हर किसी को चौंका दिया था. शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों ने अपने पहले बेटे का स्वागत किया, जिसकी खबर उन्होंने काफी समय बाद फैंस के साथ साझा की थी. इसके चार साल बाद 2024 में कपल दूसरे बेटे का पेरेंट बना था.

दोनों ने हमेशा अपनी शादीशुदा जिंदगी को लाइमलाइट से दूर और बेहद प्राइवेट रखा. यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी वो साथ में कम ही नजर आते थे. लेकिन अब सालों पुराना यह रिश्ता टूट चुका है. सपना ने शादी के 6 साल बाद खुलेआम वीर साहू से अलग होने का ऐलान कर दिया है.

---- समाप्त ----