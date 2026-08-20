scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक बनेगा 74 किमी नया एक्सप्रेसवे, ₹8,585 करोड़ की योजना

यह कॉरिडोर यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर पॉइंट YEIDA सेक्टर 21 में फिल्म सिटी के पास से शुरू होगा और बुलंदशहर के स्याना के पास गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा.

Advertisement
X
: न्यू नोएडा और जेवर को जोड़ेगा नया 6-लेन एक्सप्रेसवे (Photo-ITG)
: न्यू नोएडा और जेवर को जोड़ेगा नया 6-लेन एक्सप्रेसवे (Photo-ITG)

ग्रेटर नोएडा और जेवर का पूरा इलाका तेजी से एक बड़े औद्योगिक और रियल एस्टेट हब के रूप में उभर रहा है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, न्यू नोएडा और कई औद्योगिक प्रोजेक्ट्स यहां के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बेहद मजबूत बना रहे हैं. इसी कड़ी में अब एक 74 किलोमीटर लंबा और 6-लेन का नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसे आगे चलकर 8-लेन तक बढ़ाया जा सकेगा. यह एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र को बुलंदशहर के पास गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ेगा.

उत्तर प्रदेश सरकार (UPEIDA) ने इस एक्सप्रेसवे के लिए ₹8,585.51 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी देकर टेंडर आमंत्रित किए हैं. यह प्रोजेक्ट अगले 3 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. यह नया रूट यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किमी पॉइंट (सेक्टर 21, फिल्म सिटी के पास) से शुरू होकर बुलंदशहर के स्याना के पास गंगा एक्सप्रेसवे में मिलेगा. कुल 56 गांवों से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे यात्रियों और सामान की आवाजाही को बहुत आसान बना देगा.

यह भी पढ़ें: लाखों के फ्लैट, सड़कों पर रेंगती गाड़ियां...नोएडा एक्सटेंशन के 'महाजाम' का अंत कब

सम्बंधित ख़बरें

Multi-crore robbery in Noida solved (Photo: ITG)
नोएडा डकैती: बिना नंबर की कार और 500-500 के नोटों की 296 गड्डियां
Yogi Adityanath Japanese Investment UP
जापानी निवेश से चमकेगी UP की अर्थव्यवस्था, 500 एकड़ में बनेगी जापानी सिटी
जेवर एयरपोर्ट के पास बदलेगी तस्वीर
ताइवान सिटी से मेडिकल हब तक... जेवर एयरपोर्ट के पास क्या बनने वाला है
noida water crisis
नोएडा में पानी के लिए जान जोखिम में डाल रहे बच्चे, वीडियो वायरल
7 और 8 अगस्त की दरम्यानी रात रमन राज के साथ दिखी थी महक. (Photo: ITG)
शराब पार्टी और असम की लड़की... सन्न कर देगी नोएडा कांड की कहानी

रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी मार्केट में उछाल

हीरो रियल्टी के सीईओ रोहित किशोर का मानना है कि जेवर एयरपोर्ट का चालू होना ग्रेटर नोएडा के विकास की तस्वीर बदल देगा, इस कनेक्टिविटी से नया निवेश आएगा, व्यापार बढ़ेगा और रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे. इससे इलाके में घरों और कमर्शियल प्रॉपर्टी की मांग में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी. यह क्षेत्र घर खरीदने वालों और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक आदर्श विकल्प बनता जा रहा है.

Advertisement

कार्यान ग्रुप के डायरेक्टर वरुण गर्ग के अनुसार, यह एक्सप्रेसवे जेवर-ग्रेटर नोएडा बेल्ट को NH-9 जैसे प्रमुख कमर्शियल कॉरिडोर से जोड़ेगा. इससे सामान लाने और ले जाने की लागत व समय में कमी आएगी. इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में नए वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स पार्क और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए नए रास्ते खुलेंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में शहरीकरण को रफ्तार मिलेगी.

यह नया एक्सप्रेसवे 'न्यू नोएडा' (दादरी-नोएडा-ग़ाज़ियाबाद इनवेस्टमेंट रीजन) से होकर भी गुजरेगा. वोमेकी ग्रुप के चेयरमैन गौरव के. सिंह के अनुसार, जेवर एयरपोर्ट, न्यू नोएडा, फिल्म सिटी और लॉजिस्टिक्स हब के एक साथ विकसित होने से यह पूरा बेल्ट केवल एक एयरपोर्ट ज़ोन न रहकर एक विविधतापूर्ण आर्थिक कॉरिडोर बन रहा है.

यह नया प्रोजेक्ट इलाके में चल रही कई अन्य बड़ी योजनाओं जैसे फरीदाबाद-जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, चिल्ला एलिवेटेड रोड और यमुना पुश्ता रोड का हिस्सा है. इसके साथ ही YEIDA यहां मेडिकल हब, यूनिवर्सिटी टाउनशिप, इंटरनेशनल स्टेडियम, ताइवान सिटी और फार्मा क्लस्टर पर काम कर रहा है. एक्सप्रेसवे का निर्माण दो चरणों में होगा पहला चरण 24 किमी (भाईपुर ब्राह्मणन से बिछौला) और दूसरा चरण 50 किमी (बिछौला से बहनपुर)। इसमें 7 अंडरपास, 14 छोटे-बड़े पुल, 1 फ्लाई-ओवर, 4 रेलवे ओवरब्रिज और हाई-टेक सीसीटीवी surveillance सिस्टम शामिल होंगे. कुल मिलाकर, समय पर निर्माण पूरा होने से यह इलाका उत्तर भारत का सबसे मजबूत आर्थिक केंद्र बन जाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: नोएडा बना देश का नंबर-1 रियल एस्टेट मार्केट, 7 सालों में 111% तक बढ़ीं घरों की कीमतें

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    पवन सिंह ने पार की हद, की गंदी हरकत? काजल राघवानी ने लगाया बड़ा आरोप |
    35 साल बाद बांग्लादेश में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा, मिर्जा फखरुल-ओली अहमद रेस में |
    कांपा इंडोनेशिया, 7 दिन में फ्लोरेस द्वीप पर फिर 5.9 तीव्रता का भूकंप |
    कई राज्यों में मॉनसून हुआ मेहरबान, देशभर में भारी बारिश का अलर्ट |
    बेटी की हत्या के जुर्म में दिल्ली के दंपति को आजीवन कारावास की सजा, सूटकेस में मिला था युवती का शव |
    Stock Market Rally: विदेश से मिला ग्रीन सिग्नल, तो 5 दिन बाद सेंसेक्स-निफ्टी ने मचाया गदर |
    How to use Lemon Peel: रस निकाल फेंक देते हैं नींबू के छिलके? इस तरह करें यूज, चेहरा और घर चमकेगा दोनों |
    पाकिस्तानी बल्लेबाज ने बना दिया शर्मनाक रिकॉर्ड... 43 साल में पहली बार हुआ ऐसा |
    मुंबई में क्या सुरक्षित है रेस्टोरेंट की रसोई? खाने की थाली से ज्यादा बड़ा सवाल  |
    यूपी में छात्र प्रदर्शनों पर CM योगी सख्त, लापरवाही पर तय होगी अफसरों की जवाबदेही, निगरानी के लिए नोडल अफसर तैनात
    Advertisement