जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक बनेगा 74 किमी नया एक्सप्रेसवे, ₹8,585 करोड़ की योजना

ग्रेटर नोएडा और जेवर का पूरा इलाका तेजी से एक बड़े औद्योगिक और रियल एस्टेट हब के रूप में उभर रहा है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, न्यू नोएडा और कई औद्योगिक प्रोजेक्ट्स यहां के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बेहद मजबूत बना रहे हैं. इसी कड़ी में अब एक 74 किलोमीटर लंबा और 6-लेन का नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसे आगे चलकर 8-लेन तक बढ़ाया जा सकेगा. यह एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र को बुलंदशहर के पास गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ेगा.

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उत्तर प्रदेश सरकार (UPEIDA) ने इस एक्सप्रेसवे के लिए ₹8,585.51 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी देकर टेंडर आमंत्रित किए हैं. यह प्रोजेक्ट अगले 3 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. यह नया रूट यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किमी पॉइंट (सेक्टर 21, फिल्म सिटी के पास) से शुरू होकर बुलंदशहर के स्याना के पास गंगा एक्सप्रेसवे में मिलेगा. कुल 56 गांवों से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे यात्रियों और सामान की आवाजाही को बहुत आसान बना देगा.

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रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी मार्केट में उछाल

हीरो रियल्टी के सीईओ रोहित किशोर का मानना है कि जेवर एयरपोर्ट का चालू होना ग्रेटर नोएडा के विकास की तस्वीर बदल देगा, इस कनेक्टिविटी से नया निवेश आएगा, व्यापार बढ़ेगा और रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे. इससे इलाके में घरों और कमर्शियल प्रॉपर्टी की मांग में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी. यह क्षेत्र घर खरीदने वालों और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक आदर्श विकल्प बनता जा रहा है.

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कार्यान ग्रुप के डायरेक्टर वरुण गर्ग के अनुसार, यह एक्सप्रेसवे जेवर-ग्रेटर नोएडा बेल्ट को NH-9 जैसे प्रमुख कमर्शियल कॉरिडोर से जोड़ेगा. इससे सामान लाने और ले जाने की लागत व समय में कमी आएगी. इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में नए वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स पार्क और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए नए रास्ते खुलेंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में शहरीकरण को रफ्तार मिलेगी.

यह नया एक्सप्रेसवे 'न्यू नोएडा' (दादरी-नोएडा-ग़ाज़ियाबाद इनवेस्टमेंट रीजन) से होकर भी गुजरेगा. वोमेकी ग्रुप के चेयरमैन गौरव के. सिंह के अनुसार, जेवर एयरपोर्ट, न्यू नोएडा, फिल्म सिटी और लॉजिस्टिक्स हब के एक साथ विकसित होने से यह पूरा बेल्ट केवल एक एयरपोर्ट ज़ोन न रहकर एक विविधतापूर्ण आर्थिक कॉरिडोर बन रहा है.

यह नया प्रोजेक्ट इलाके में चल रही कई अन्य बड़ी योजनाओं जैसे फरीदाबाद-जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, चिल्ला एलिवेटेड रोड और यमुना पुश्ता रोड का हिस्सा है. इसके साथ ही YEIDA यहां मेडिकल हब, यूनिवर्सिटी टाउनशिप, इंटरनेशनल स्टेडियम, ताइवान सिटी और फार्मा क्लस्टर पर काम कर रहा है. एक्सप्रेसवे का निर्माण दो चरणों में होगा पहला चरण 24 किमी (भाईपुर ब्राह्मणन से बिछौला) और दूसरा चरण 50 किमी (बिछौला से बहनपुर)। इसमें 7 अंडरपास, 14 छोटे-बड़े पुल, 1 फ्लाई-ओवर, 4 रेलवे ओवरब्रिज और हाई-टेक सीसीटीवी surveillance सिस्टम शामिल होंगे. कुल मिलाकर, समय पर निर्माण पूरा होने से यह इलाका उत्तर भारत का सबसे मजबूत आर्थिक केंद्र बन जाएगा.

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