मुंबई में क्या सुरक्षित है रेस्टोरेंट की रसोई? खाने की थाली से ज्यादा बड़ा सवाल 

महाराष्ट्र के मुंबई में रेस्टोरेंट के खाने की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. मुंबई में बाहर खाना खाने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा पर सवाल महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए की जांच के बाद उठे हैं. एफडीए की जांच में मलाड पश्चिम स्थित होटल राधा की रसोई में ऐसी खामियां सामने आईं, जिनके बाद उसका फूड बिजनेस लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.

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बताया जाता है कि एफडीए ने राधा की रसोई होटल में 18 अगस्त को रेड की थी. होटल पर छापेमारी करने पहुंचे अधिकारियों को रसोई में जिंदा चूहे और कॉकरोच मिले. निरीक्षण में कुछ चूहे छत के पास भी दिखाई दिए, जबकि कुछ खुले ड्रेनेज सिस्टम के जरिए रसोई में आते पाए गए. रसोई के नाले खुले और खराब हालत में मिले, जिससे कीड़े-मकोड़ों के साथ ही चूहों के लिए भी सीधे प्रवेश का रास्ता बना हुआ था.

मामला सिर्फ कीड़े-मकोड़ों तक ही सीमित नहीं था. अधिकारियों ने खाना तैयार करने वाले उपकरणों पर भी कॉकरोच पाए. किचन में तेल और ग्रीस की मोटी परतें, पानी जमा होने से बदबू, गंदे काउंटर और बर्तनों के साथ-साथ खाद्य सामग्री के स्टोरेज में भी लापरवाही पाई गई. निरीक्षण के दौरान खुले डस्टबिन के ऊपर टोस्टर रखा हुआ मिला, वहीं कुछ खाद्य सामग्री धूल और गंदगी के बीच रखी थी. कई बर्तनों में जंग के निशान भी पाए गए.

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यानी समस्या केवल सफाई की नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की थी जिसमें खाना तैयार करने के साथ ही स्टोर किया जा रहा था. होटल राधा के मामले में FDA ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) के तहत कार्रवाई करते हुए निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण से जुड़ी गतिविधियों को तत्काल रोकने का आदेश दिया है.

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महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर इस समय कार्रवाई तेज हुई है. हाल की जांच में मुंबई और महाराष्ट्र के कई होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में गंभीर स्वच्छता संबंधी खामियां सामने आई हैं. एक हालिया कार्रवाई में 31 प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान करीब 25 लाख रुपये के खाद्य उत्पाद जब्त किए गए थे और पांच के लाइसेंस निलंबित किए गए थे.

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बड़ा सवाल यह है कि जिन रसोइयों में ग्राहक के लिए खाना तैयार होता है, वहां रोजमर्रा की सफाई और खाद्य सुरक्षा की निगरानी कितनी गंभीरता से की जाती है. ग्राहक अक्सर रेस्टोरेंट की बाहरी सजावट, मेन्यू और स्वाद के आधार पर जगह चुनते हैं. लेकिन खाने की असली सुरक्षा उस रसोई में तय होती है, जो आम तौर पर ग्राहक की नजर से दूर रहती है.

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