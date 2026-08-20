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Stock Market Rally: लगातार टूट रहा था शेयर बाजार... अब अचानक तूफानी तेजी, सेंसेक्स-निफ्टी ने मचाया गदर

Stock Market Rally: शेयर बाजार में सप्ताह का चौथा कारोबारी दिन निवेशकों के चेहरे पर खुशी लेकर शुरू हुआ. बीएसई का सेंसेक्स ओपनिंग के साथ ही 590 अंक से ज्यादा की छलांग लगा गया, तो वहीं एनएसई का निफ्टी भी तेज रफ्तार से भागा.

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12 दिन बाद शेयर बाजार में लौटी हरियाली. (Photo: GettyImage)
12 दिन बाद शेयर बाजार में लौटी हरियाली. (Photo: GettyImage)

शेयर बाजार में बीते आठ कारोबारी दिनों से जारी गिरावट पर गुरुवार को ब्रेक लग गया. विदेशों से मिले ग्रीन सिग्नल का असर सीधे सेंसेक्स-निफ्टी पर देखने को मिला. एक ओर जहां मार्केट ओपन होने के साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की 77,494 के स्तर पर पहुंचकर ट्रेड करता दिखा, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी खुलने के साथ ही 24,200 के पार निकल गया. शुरुआती कारोबार में बीएसई लार्जकैप में शामिल 30 बड़े शेयरों में से 29 में तेजी दर्ज की गई. 

सेंसेक्स-निफ्टी की तूफानी शुरुआत 
Share Market में कारोबार की शुरुआत पर नजर डालें, तो बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले कारोबारी बंद 76,909 के लेवल से तेजी लेकर 77,468 पर ओपन हुआ और अगले ही पल रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए 593 अंक की तेजी के साथ 77,500 के आंकड़े के पार निकल गया. एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी इंडेक्स ने भी सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाए रखा और अपने पिछले बंद 24,078 की तुलना में तेज उछाल के सात 24,225 पर खुला.

IT शेयरों ने खुलते ही मचाया गदर
शुरुआती कारोबार के दौरान आईटी शेयरों (IT Stocks) में तेज बढ़त देखी गई. इंफोसिस के शेयरों में 2% से अधिक का उछाल आया, तो वहीं टीसीएस का शेयर भी 1% से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा था. इसके अलावा एचसीएलटेक और टेक महिंद्रा के स्टॉक भी ग्रीन जोन में नजर आए.

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फाइनेंशियल स्टॉक्स में एचडीएफसी बैंक 0.77%, बजाज फाइनेंस 1.3%, कोटक महिंद्रा बैंक 1.32% और श्रीराम फाइनेंस 2% से अधिक की तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे. सेंसेक्स शेयरों में Eternal Share सबसे अधिक लाभ कमाने वाला शेयर रहा, जिसमें 2.36% की उछाल आई, जबकि विप्रो शेयर ने 1.5% की छलांग लगाई. 

12 दिन की गिरावट पर ब्रेक
शेयर बाजार में लौटी इस जोरदार तेजी को लेकर जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटिजिस्ट वीके विजयकुमार का कहना है कि लगातार गिरावट के बाद बाजार में शॉर्ट टर्म उलटफेर के संकेत मिले हैं. उन्होंने कहा कि Stock Market ओवरसोल्ड सेक्टर में है और शॉर्ट-कवरिंग के चलते मामूली तेजी आने की संभावना आगे भी दिख रही है. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट वैश्विक स्तर पर इक्विटी बाजारों के लिए सकारात्मक माहौल बना सकती है.

विदेशों से मिले गुड सिग्नल
भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी के संकेत पहले ही विदेशी शेयर बाजारों से मिल रहे थे. Sensex-Nifty के लिए प्रमुख संकेतक माना जाने वाला गिफ्टी निफ्टी (Gift Nifty) अपनी ओपनिंग के साथ ही 150 अंक से ज्यादा उछलकर कारोबार कर रहा था, तो वहीं तमाम एशियाई शेयर बाजारों में हरियाली देखने को मिली. 

जापान का निक्केई (Japan Nikkei) 700 अंक की तेजी लेकर 66,000 के पार कारोबार कर रहा था, तो वहीं हांगकांग का हैंगसेंड इंडेक्स (Hang Seng) भी करीब 300 अंक की उछाल के साथ 25,777 के लेवल पर ट्रेड करता नजर आया. यही नहीं साउथ कोरिया का प्रमुख इंडेक्स कोस्पी (KOSPI) ताबड़तोड़ 420 या करीब 7 फीसदी की छलांग लगाकर 6,888 के लेवल पर जा पहुंचा. बीते कारोबारी दिन अमेरिकी शेयर बाजार (US Stock Market) भी तेजी के साथ ग्रीन जोन में बंद हुआ था और इसका भी भारतीय शेयर बाजार के सेंटीमेंट पर असर देखने को मिला है. 

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(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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