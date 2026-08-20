How to use Lemon Peel: रस निकाल फेंक देते हैं नींबू के छिलके? इस तरह करें यूज, चेहरा और घर चमकेगा दोनों

Lemon Peel Uses: अक्सर हम नींबू का रस निचोड़ने के बाद उसके छिलकों को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्हें आप कचरा समझ रहे हैं, वो असल में अनमोल खजाना हैं. विटामिन-सी, सिट्रिक एसिड और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर नींबू के ये छिलके आपके घर की जिद्दी से जिद्दी गंदगी को मिनटों में साफ कर सकते हैं और आपकी त्वचा को कुदरती निखार भी दे सकते हैं.

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रसोई के काले पड़े बर्तनों को चमकाने से लेकर चेहरे के दाग-धब्बों को हल्का करने तक, नींबू के छिलके हर काम में उस्ताद हैं. आइए जानते हैं कि कैसे आप नींबू के छिलकों का सही इस्तेमाल करके अपने घर और चेहरे दोनों की चमक बढ़ा सकते हैं.

छिलके क्यों हैं फायदेमंद

नींबू के छिलके, जिन्हें आप कचरा समझते हैं, वास्तव में आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. ये आपकी स्किन से लेकर घर में पड़े बर्तनों को चमकाने और घर की चीजों को साफ करने के काम आते हैं. इन छिलकों में भी भरपूर मात्रा में विटामिन C और A होता है.नींबू के छिलकों में मौजूद ये सभी अच्छी चीजें इन्हें स्किन केयर, घर की सफाई और कीड़े-मकोड़ों को दूर रखने के लिए बेहतरीन बनाती हैं.

चेहरे को निखारने के आएंगे काम

नेचुरल स्क्रब: नींबू के छिलकों पर थोड़ी सी चीनी और गुलाब जल लगाकर कोहनी, घुटनों या चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ें. इससे डेड स्किन हटती है और त्वचा में तुरंत निखार आता है.

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दाग-धब्बे मिटाने में मददगार: छिलकों को धूप में सुखाकर पीस लें और पाउडर बना लें. इस पाउडर में दही या शहद मिलाकर फेस पैक की तरह इस्तेमाल करने से चेहरे के काले धब्बे हल्के होते हैं.

त्वचा की रंगत निखारे: छिलके के अंदरूनी हिस्से को हल्के हाथों से चेहरे पर मलने से स्किन का अतिरिक्त तेल (Excess Oil) साफ होता है और चेहरा दमकने लगता है.

घर चमकाने के लिए करें इस्तेमाल

तांबे और पीतल के बर्तन: नींबू के छिलके पर थोड़ा सा नमक छिड़ककर तांबे या पीतल के काले पड़े बर्तनों पर रगड़ें. बर्तन मिनटों में नए जैसे चमक उठेंगे. इतना ही नहीं आप नींबू के छिलकों को रोज के पूजा के बर्तनों को साफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं जो आमतौर पर पीतल या तांबे के ही होते हैं.

माइक्रोवेव और सिंक की सफाई: एक कटोरी पानी में नींबू के छिलके डालकर माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए गरम करें. उसकी भाप से अंदर जमी चिकनाई ढीली हो जाएगी और कपड़ा फेरते ही साफ हो जाएगी. इसी छिलके से सिंक को रगड़कर सिंक की बदबू और दाग दूर कर सकते हैं.

कांच और आइने की चमक: पानी में नींबू के छिलके उबालकर छान लें. इस पानी को स्प्रे बोतल में भरकर कांच और खिड़कियों पर स्प्रे करें और पोंछ दें, कांच पूरी तरह पारदर्शी हो जाएगा.

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घर की बदबू करें दूर

नींबू के छिलकों से आप बढ़िया फ्रेशनर भी बना सकते हैं. इसके लिए नींबू के छिलकों को उबालें. फिर इसमें थोड़ा सा रस, एसेंशियल ऑयल और पानी मिला दें. अब इसे घर में छिड़क दें. आपका घर महकने लगेगा.

इसके अलावा अगर आपकी फ्रिज या माइक्रोवेव से बदबू आ रही है तो नींबू के छिलके पानी में उबालकर, कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल के साथ माइक्रोवेव के अंदर रख दें. 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव को चला दें. बदबू दूर हो जाएगी.

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