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पवन सिंह ने पार की हद, की गंदी हरकत? काजल राघवानी ने लगाया बड़ा आरोप

भोजपुरी बवाल शो के लेटेस्ट एपिसोड में काजल राघवानी ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. किसिंग सीन विवाद और निजी जिंदगी से जुड़े खुलासों ने शो में हलचल मचा दी है.

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पवन सिंह को लेकर काजल का बड़ा खुलासा
पवन सिंह को लेकर काजल का बड़ा खुलासा

भोजपुरी बवाल शो ने बवाल मचा दिया है. शो में भोजपुरी सितारे अपनी निजी जिंदगी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं. एक बार फिर काजल राघवानी ने पवन सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है. जानते हैं कि किसिंग सीन विवाद के बाद काजल, पवन सिंह को लेकर क्या बोल गईं. 

काजल ने लगाया आरोप
लेटेस्ट एपिसोड में काजल राघवानी पवन सिंह के खिलाफ बोलती दिखीं. उन्होंने रानी चटर्जी संग बातचीत में पावर स्टार पर बड़े आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पवन जी टोनी में काजल लगा रहे हैं. रानी चटर्जी गुस्से में पूछती हैं कि तुमने ये क्यों किया. मैं जानना चाहती हूं. इस पर उन्होंने कहा कि मैं नई-नई आई थी. पवन जी. रानी कहती हैं कि ये तो बहुत व्लगर है. 

ये पहला मौका नहीं है जब काजल ने पवन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है. इससे पहले भी वो उन पर बड़ा आरोप लगा चुकी हैं. उन्होंने कहा था कि 'कैसे हो जाला प्यार' के सेट पर उन्हें बिना बताए किसिंग सीन तैयार किया गया. जब उन्होंने मना किया, तो पवन सिंह सेट छोड़कर चले गए, बाद में उन्हें ये भी बताया गया कि पवन उनके साथ फिर काम नहीं करेंगे. 

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हालांकि, काजल ने बाद में ये भी बताया कि पवन सिंह ने उन्हें हमेशा सपोर्ट दिखाया है. पवन सिंह ने उनसे फोन कर कहा था कि मैं तुझसे गुस्सा हूं, लेकिन जब भी जरूरत हो बताना, मैं तेरे साथ हूं.

पवन सिंह के खिलाफ बोलने पर काजल राघवानी को काफी ट्रोल भी किया जा रहा है. लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों आपने उस वक्त ये सब नहीं बोला. अब बोलकर क्या कहना और करना चाहती हैं. भोजपुरी बवाल में काजल ये सारे दावें क्यों कर रही हैं. ये वही बता सकती हैं.

सिर्फ काजल राघवानी ही नहीं, बल्कि आम्रपाली दुबे भी पवन सिंह को लेकर कह चुकी हैं कि वो लड़कियों के शौकीन हैं. पवन सिंह इन सारी बातों पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये देखना दिलचस्प होने वाला है.

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