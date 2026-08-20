scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेटी की हत्या के जुर्म में दिल्ली के दंपति को आजीवन कारावास की सजा, सूटकेस में मिला था युवती का शव

आयुषी यादव हत्याकांड में एडीजे ईसी एक्ट कोर्ट ने दिल्ली के दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि प्रेम विवाह से नाराज माता-पिता ने आयुषी की रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी थी.

Advertisement
X
कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नितेश यादव और उनकी पत्नी बृजबाला को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. (Representational Photo: ITG)
कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नितेश यादव और उनकी पत्नी बृजबाला को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. (Representational Photo: ITG)

मथुरा के चर्चित आयुषी यादव हत्याकांड में एडीजे ईसी एक्ट कोर्ट ने बेटी की हत्या के आरोप में दोषी पाए गये दिल्ली के दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जब 4 साल पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर सूटकेस में युवती का शव मिला था तब यह मामला बहुत सुर्खियों मैं रहा था.

बताया जाता है प्रेम विवाह से नाराज बेटी की गोली मार कर हत्या कर शव को यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे फेंकने वाले दिल्ली के दंपति को 4 साल बाद मथुरा के एडीजे ईसी एक्ट कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

18 नवंबर 2022 को मथुरा के थाना राया इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे के लिंक रोड पर कृषि अनुसंधान केंद्र के निकट एक लाल रंग के टोली बैग में 21 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ था. शव के हाथ पैर और शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए थे. 

सम्बंधित ख़बरें

हत्या की वजह अब तक नहीं हो सकी स्पष्ट. (Photo: Screengrab)
साधु भेषधारी की चाकू से गोदकर हत्या, क्या है वारदात की कहानी?
Mathura Fake paneer Factory.
मथुरा में नकली पनीर फैक्ट्री पर छापा, 500KG दूषित पनीर नष्ट
BJP MLA and DSP arguement over stopping the convoy goes viral
काफिला रोकने को लेकर भ‍िड़े BJP विधायक और DSP, वीडियो वायरल
Mathura Aurangabad Accident
मथुरा में डंपर ने रौंदा, हाथरस में पलटी कार... यूपी में दो बड़े हादसों में 5 मौतें
चारों भाई-बहनों को मथुरा DM ने ऑफिस में बुलाकर कॉपी किताबें और बैग दिया (Photo ITG)
बच्चों ने कांवड़ लेकर मांगी फीस माफी की मन्नत, DM ने बदली चारों की जिंदगी

मथुरा पुलिस द्वारा इस मामले में की गई गहन छानबीन के बाद 21 नवंबर को मृतिका की पहचान 21 वर्षीय आयुषी यादव के रूप में हुई थी. पुलिस ने इस मामले में आयुषी के पिता नितेश यादव और मां बृजबाला को गिरफ्तार किया था. 

Advertisement

पुलिस द्वारा की गई छानबीन में यह तथ्य सामने आया कि भरतपुर के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी आयुषी ने 13 अक्टूबर 2022 को अपने प्रेमी छत्रपाल गुर्जर से दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था.

इस प्रेम विवाह से नाराज माता-पिता द्वारा आयुषी की लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके बाद शव को ट्रॉली बैग में रखकर मथुरा के राया इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे फेंक दिया था. 

कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नितेश यादव और उनकी पत्नी बृजबाला को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 13 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. वहीं पूरे मामले में नौ लोगों की गवाही के बाद यह सुनाई गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    बेटी की हत्या के जुर्म में दिल्ली के दंपति को आजीवन कारावास की सजा, सूटकेस में मिला था युवती का शव |
    Stock Market Rally: विदेश से मिला ग्रीन सिग्नल, तो 5 दिन बाद सेंसेक्स-निफ्टी ने मचाया गदर |
    How to use Lemon Peel: रस निकाल फेंक देते हैं नींबू के छिलके? इस तरह करें यूज, चेहरा और घर चमकेगा दोनों |
    पाकिस्तानी बल्लेबाज ने बना दिया शर्मनाक रिकॉर्ड... 43 साल में पहली बार हुआ ऐसा |
    मुंबई में क्या सुरक्षित है रेस्टोरेंट की रसोई? खाने की थाली से ज्यादा बड़ा सवाल  |
    यूपी में छात्र प्रदर्शनों पर CM योगी सख्त, लापरवाही पर तय होगी अफसरों की जवाबदेही, निगरानी के लिए नोडल अफसर तैनात |
    राहुल गांधी के इवेंट को 30 शर्तें वाली मंजूरी... तस्वीर-पोस्टर-बैनर पर पुणे पुलिस का सख्त निर्देश |
    कानपुर में भाजपाइयों का 'कुर्सी कांड'! बैठने को लेकर मारपीट, एक के कान से निकला खून तो दूसरे के फटे कपड़े |
    2 बार होगी गोविंदा की शादी? कुंडली में बना योग, पत्नी सुनीता से कहा था- तैयार रहना... |
    एक धमाका और जंगल साफ! अमेरिका के 6800 किलो के 'डेजी कटर' बम से क्यों डरते थे दुश्मन?
    Advertisement