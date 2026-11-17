कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सोमवार को बेंगलुरु स्थित अपने नए सरकारी आवास 'गंगा' में शिफ्ट हो गए. यह आवास ऐतिहासिक कुमार कृपा गेस्ट हाउस की इमारत में तैयार किया गया है, जिसका निर्माण करीब 160 साल पहले 1856 में हुआ था. इस इमारत का महात्मा गांधी से भी खास संबंध रहा है. गांधी जी साल 1927 की गर्मियों में करीब दो महीने तक यहां ठहरे थे और परिसर में मौजूद एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे नियमित रूप से शाम की प्रार्थना सभाएं किया करते थे.

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डीके शिवकुमार और उनके परिवार ने सोमवार को नए आवास में प्रवेश से पहले विशेष पूजा की. इसके साथ ही वह अपने निजी आवास से सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए.

मुख्यमंत्री आवास में दिखेंगे तिरंगा और कन्नड़ झंडा

नए सरकारी आवास में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के साथ कर्नाटक का झंडा भी लगाया गया है. राज्य सरकार कन्नड़ झंडे को आधिकारिक राज्य ध्वज का दर्जा दिलाने की दिशा में प्रयास कर रही है. सरकार चाहती है कि कर्नाटक की सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ कन्नड़ झंडा भी फहराया जाए.

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यह इमारत मुख्यमंत्री के आवास के साथ उनके कार्यालय के रूप में भी काम करेगी. यहां आने वाले लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी और उनकी समस्याओं का रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर के जरिए रखा जाएगा. इसके अलावा आगंतुकों से मिलने वाले दस्तावेजों का प्रबंधन, आधिकारिक बैठकों और सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन भी इसी परिसर में होगा.

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नए आवास के नवीनीकरण पर हुए खर्च को लेकर उठ रहे सवालों के बीच डीके शिवकुमार ने बताया कि इमारत के मूल स्वरूप और ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखते हुए इसमें करीब 10 फीसदी बदलाव किए गए हैं. कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं.

नवीनीकरण के खर्च पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादातर फर्नीचर का दोबारा इस्तेमाल किया गया है. करीब 80 से 90 फीसदी फर्नीचर उनका पुराना निजी फर्नीचर है, जिसे वह अपने पिछले आवास से लेकर आए हैं. इसके अलावा कुमार कृपा परिसर में पहले से मौजूद फर्नीचर और कुछ बिस्तरों का भी इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने बताया कि केवल दो पलंग अपने पुराने घर से लाए हैं.

शिवकुमार के मुताबिक, नवीनीकरण में सबसे ज्यादा खर्च सुरक्षा व्यवस्था पर हुआ है. इसमें परिसर की चारदीवारी में बदलाव और सुरक्षा से जुड़ी दूसरी जरूरतें शामिल हैं.

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गांधी और मैसूर रियासत के इतिहास से जुड़ी इमारत पर विवाद

कुमार कृपा की ऐतिहासिक पहचान को देखते हुए इसे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में बदलने के फैसले पर राजनीतिक विवाद भी हुआ है. विपक्षी दल बीजेपी और जेडीएस ने सरकार पर ऐतिहासिक विरासत से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. विपक्ष का कहना है कि यह इमारत पूर्ववर्ती मैसूर रियासत के दीवान के. शेषाद्रि अय्यर से जुड़ी रही है. इसके अलावा महात्मा गांधी भी यहां ठहर चुके हैं. ऐसे ऐतिहासिक महत्व वाले भवन को निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के आवास और कार्यालय में बदलना इतिहास के साथ धोखा है.

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विपक्ष की आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार की आलोचना करना विपक्ष की जिम्मेदारी है. उन्होंने विपक्षी नेताओं को नए परिसर का दौरा करने का न्योता भी दिया. गौरतलब है कि कर्नाटक में पहले भी 'कावेरी' और 'अनुग्रह' जैसे सरकारी बंगले मुख्यमंत्रियों के आधिकारिक आवास के रूप में इस्तेमाल होते रहे हैं. अब ऐतिहासिक कुमार कृपा गेस्ट हाउस को नया नाम 'गंगा' देकर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के रूप में तैयार किया गया है.

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