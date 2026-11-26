झांसी के मऊरानीपुर पुलिस, स्वाट और सर्विलांस की टीम ने गोवा के कैलंगुट स्थित होटल से महाराष्ट्र निवासी गणेश चंद्रकांत मालवे को गिरफ्तार किया. मऊरानीपुर बस स्टैंड पर 28 अक्टूबर को हुई बस चोरी में बदमाश कारोबारी के दो बैग लेकर भागे थे, जिनमें करीब 6937 ग्राम सोने के आभूषण और 15 लाख रुपये नकद थे. चोरी का माल ठिकाने लगाने और हिस्से की रकम जुटाने के लिए गिरोह सक्रिय था. लोकेशन मिलने के बाद संयुक्त टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ होटल के कमरे में दबिश देकर आरोपी को पकड़ा.

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गोवा के होटल से हुई गिरफ्तारी

फरार आरोपियों की तलाश में जुटी टीमों को गणेश मालवे की लोकेशन गोवा में मिली थी. इसके बाद 21 नवंबर को मऊरानीपुर पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम गोवा पहुंची और कैलंगुट थाना पुलिस की मदद से होटल कोस्टा डी कैलंगुट के कमरा नंबर 301 में दबिश दी. वहां से पुणे देहात निवासी गणेश मालवे को गिरफ्तार कर 1.70 लाख रुपये नकद व ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया गया.उसे ट्रांजिट रिमांड पर झांसी लाकर कोर्ट में पेश किया गया.

900 ग्राम सोना गलाकर पुणे में बेचा

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चोरी किए गए जेवरों में से करीब 900 ग्राम सोना अलग कर उसकी सिल्ली तैयार कराई गई. इसे पुणे के एक सराफा कारोबारी के जरिए लगभग 1.13 करोड़ रुपये में बेचा गया. इस सौदे से गणेश मालवे को करीब चार लाख रुपये मिले थे, जिनमें से कुछ रकम खर्च करने के बाद 1.70 लाख रुपये उसके पास बचे थे. पुलिस अब सोना खरीदने वाले कारोबारी की तलाश में दबिश दे रही है.

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कैमरों की फुटेज और पहली गिरफ्तारी

शुरुआत में पुलिस के पास सिर्फ एक धुंधली सीसीटीवी फुटेज थी, जिसके आधार पर आठ टीमों ने करीब दो हजार किलोमीटर के दायरे में तीन से चार हजार कैमरों की फुटेज खंगाली. स्कॉर्पियो की पहचान, फास्टैग और डिजिटल सुरागों से पुलिस महाराष्ट्र पहुंची और पहले अहिल्यानगर से अमोल मारुति पिटेकर को गिरफ्तार किया. उसके पास से 1.40 लाख रुपये मिले और बैंक खातों के करीब 17.06 लाख रुपये फ्रीज कराए गए थे.

बाकी आरोपियों और माल की तलाश जारी

एसपी ग्रामीण डॉ. अरविंद कुमार के अनुसार, आरोपी का पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर अन्य बरामदगी की तैयारी है. जांच में चार-पांच अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें कर्नाटक, गोवा और दक्षिण महाराष्ट्र में दबिश दे रही हैं. पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है.

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