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Tata Sons Chairman Resign: टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अचानक दिया इस्तीफा, AGM से पहले छोड़ा पद

N Chandrasekaran Resign: टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. कंपनी की एजीएम से पहले उन्होंने ये पड़ा कदम उठाया है.

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टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने दिया इस्तीफा. (File Photo: ITG)
टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने दिया इस्तीफा. (File Photo: ITG)

टाटा ग्रुप से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. टाटा संस के चेयरमैन पद से एन चंद्रशेखरन ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने ये कदम 18 अगस्त को होने वाली Tata Sons की सालाना आम बैठक यानी AGM से पहले लिया है. चंद्रशेखरन का टाटा संस के अध्यक्ष पद का कार्यकाल फरवरी 2027 तक है और जानकारी के मुताबिक, वह अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन पुनर्नियुक्ति नहीं लेंगे.

दोबारा नियुक्ति को लेकर मतभेद  
N Chadrasekaran द्वारा टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा ऐसे समय में दिया गया है, जबकि टाटा समूह अपने तमाम व्यवसायों में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को लेकर भी मतभेद जारी थे. 

बता दें कि Tata Sons 400 अरब डॉलर के टाटा समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी है. यह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), टाटा मोटर्स (Tata Motors) और एयर इंडिया (Air India) समेत 30 से अधिक कंपनियों को नियंत्रित करती है. टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की 66% हिस्सेदारी है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा ग्रुप के भीतर जो मतभेद जारी थी, उनमें टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा की ओर से कई शर्तें रखी गई थीं, इनमें एक ये थी टाटा संस कभी भी लिस्टेड नहीं होगी. मामले से जुड़े सूत्रों की मानें, तो एन चंद्रशेखरन इसके लिए तैयार नहीं थे और इस तरह के तमाम मामलों को लेकर बोर्ड में दोनों पक्षों में मतभेद चल रहे थे.

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चंद्रशेखरन बोले- मैंने यहां 40 साल बिताए
एन चंद्रशेखरन ने अपने इस्तीफे को लेकर एक बयान में कहा कि उन्होंने टाटा संस बोर्ड (Tata Sons Board) को अपने फैसले के बारे में सूचना दे दी है और जल्द ही उत्तराधिकार प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा, 'मैंने टाटा समूह में अपने पेशेवर जीवन के 40 वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस प्रतिष्ठित संस्था में योगदान देने का मुझे जो बेहद संतोषजनक अवसर मिला, उसके लिए मैं आभारी हूं. पिछले एक दशक में टाटा संस का नेतृत्व करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात रही.'

इस्तीफे की खबर से शेयर बिखरे
Tata Sons के चेयरमैन चंद्रशेखरन के इस्तीफे की खबर को तत्काल असर ग्रुप की तमाम कंपनियों के शेयरों पर भी देखने को मिला है. शेयर मार्केट में कारोबार के दौरान बुधवार को अचानक टाटा की लिस्टेड कंपनियों में बिकवाली शुरू हो गई और इनमें 4% से ज्यादा तक की गिरावट देखने को मिली. 

सबसे बड़ी गिरावट टाटा ग्रुप की देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के शेयर में देखने को मिली, जो 4.97% तक फिसल गया. इसके अलावा जगुआर लैंड रोवर की मालिक टाटा मोटर्स के शेयरों में 2.8% तक की गिरावट देखने को मिली है. टाटा पावर का शेयर भी करीब 2 फीसदी तक फिसल गया है. 

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