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तूफानी शुरुआत... फिर अगले ही पल सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम, शेयर बाजार में चल क्या रहा?

Stock Market Surge: शेयर बाजार में सोमवार को खुलने के साथ ही जोरदार तेजी देखने को मिली, लेकिन दमदार शुरुआत के बाद अचानक दोनों इंडेक्स की रफ्तार धीमी पड़ गई और ये फिसलते हुए नजर आए.

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शेयर बाजार मे खुलते ही जोरदार तेजी. (Photo: GettyImage)
शेयर बाजार मे खुलते ही जोरदार तेजी. (Photo: GettyImage)

शेयर बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स ओपनिंग के साथ ही 400 अंकों से ज्यादा की छलांग लगा गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने भी रफ्तार के साथ कारोबार शुरू किया. हालांकि, ये तेजी महज कुछ मिनट ही देखने को मिली और Sensex-Nifty अचानक रेड जोन में कारोबार करते हुए नजर आए. बाजार में दमदार शुरुआत के दौरान मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस से लेकर टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट तक के शेयरों ने धांसू शुरुआत की.  

खुलते ही Sensex-Nifty ने किया हैरान
शेयर मार्केट में कारोबार की ओपनिंग के साथ ही सेंसेक्स-निफ्टी ने निवेशकों को हैरान कर दिया. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 72,472 की तुलना में जोरदार तेजी लेकर 72,771 पर कारोबार की शुरुआत की और फिर 412 अंक से ज्यादा चढ़कर 73,884 के लेवल पर जा पहुंचा, लेकिन इसके बाद अचानक ये शुरुआती तेजी गिरावट में बदल गई और महज कुछ मिनटों के कारोबार के दौरान ही सेंसेक्स करीब 100 अंक की गिरावट लेकर 72, 379 पर आ गया. 

सेंसेक्स के जैसा ही हाल एनएसई निफ्टी का भी देखने को मिला. ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स अपने पिछले बंद 22,520 की तुलना में तेजी लेकर 22,593 पर ओपन हुआ और फिर 22,651 तक उछला, लेकिन फिर सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए ये भी अचानक फिसलने लगा और गिरकर 22,512 पर आ गया. 

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शुरुआती कारोबार में इन शेयरों का गदर 
शेयर मार्केट की दमदार ओपनिंग के दौरान जिन शेयरों ने तेज रफ्तार के साथ कारोबार की शुरुआत की, उनमें बीएसई की लार्जकैप कैटेगरी में शामिल BEL Share, M&M Share, Tata Steel Share, Trent Share, Reliance Share, Eternal Share शामिल रहे, जिनमें 1-2 फीसदी की तेजी दर्ज की गई. 

इसके अलावा BSE के मिडकैप कैटेगरी पर नजर डालें, तो Suzlon Share, TI India Share, KEI Share, MCX Share करीब 2 से 3 फीसदी उछलकर कारोबार करते हुए नजर आए. स्मॉलकैप कैटेगरी में शामिल शेयरों में Syngene Share, TD Powers में तो 5-6 फीसदी की तेजी आई. 

ये शेयर खुलते ही धड़ाम 
अब बात करते हैं शेयर मार्केट में गिरावट को सपोर्ट करने वाले शेयरों की, तो बड़ी लार्जकैप कंपनियों में शामिल Tech Mahindra Share (3.60%), Bharti Airtel Share (2%), ITC Share (1.50%) गिरकर कारोबार कर रहे थे. इसके अलावा एसबीआई शेयर में भी करीब 1 फीसदी की गिरावट देखने को मिली. दूसरी ओर मिडकैप में शामिल Glenmark Share, Colpal Share, Yes Bank Share, Nykka Share गिरावट के साथ रेड जोन में बने हुए थे. 

विदेशों से मिल रहे थे ये संकेत 
शेयर बाजार में बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन जोरदार तेजी देखने को मिली थी और सोमवार को भी विदेशों से सेंसेक्स-निप्टी के लिए मिले जुले संकेत मिल रहे थे. एक ओर जहां गिफ्ट निफ्टी तेजी के साथ ग्रीन जोन में कारोबार करते हुए Sensex-Nifty की तेजी ओपनिंग का संकेत दे रहा था, तो वहीं जापान, हांगकांग से लेकर साउथ कोरिया के बाजार कभी ग्रीन तो कभी रेड जोन में ट्रेड करते हुए उथल-पुथल की ओर इशारा कर रहे थे. 

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(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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