Stock Market Crash: शेयर बाजार में अचानक क्रैश, सेंसेक्स 950 अंक टूटा, ताश के पत्तों की तरह बिखरे ये स्टॉक

भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर क्रैश (Stock Market Crash) हो गया है. अक्टूबर महीने के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स-निफ्टी ने शुरुआती कारोबार सुस्ती के साथ शुरू किया, लेकिन दोपहर 1 बजते-बजते दोनों इंडेक्स का मूड इस कदर खराब हुआ कि ये बिखरते चले गए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 950 अंक से ज्यादा का गोता लगा गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 319 अंक टूट गया. अचानक शेयर बाजार में आए इस भूचाल के बीच टाटा से महिंद्रा तक तमाम दिग्गज शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखरे हुए नजर आए.

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Sensex-Nifty बिखरा, निवेशकों में हाहाकार

शेयर बाजार में आई गिरावट पर गौर करें, तो बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 72,480 की तुलना में गिरावट के साथ 72,192 पर ओपन हुआ था और कुछ देर मामूली उतार-चढ़ाव में कारोबार करता हुआ नजर आया. लेकिन दोपहर 1 बजे के आसपास अचानक BSE Sensex में गिरावट की रफ्तार तेज हो गई और ये भरभराकर 71,527 के लेवल पर आ गया. यानी बीते कारोबारी बंद के मुकाबले ये इंडेक्स 950 अंक से ज्यादा फिसल गया.

NSE Nifty की बात करें, तो इसकी चाल भी सेंसेक्स की तरह ही पलटी हुई दिखाई दी. 50 शेयरों वाला ये इंडेक्स अपने पिछले बंद 22,620 की तुलना में गिरावट लेकर पहले 22,543 पर ओपन हुआ और फिर सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए फिसलकर 22,301 पर आ गया.

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(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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