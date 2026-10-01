Surya Gochar 2026: नीच राशि में सूर्य की एंट्री, 4 राशियों पर बरसेगा पैसा!

Surya Gochar 2026: अक्टूबर के मध्य में सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. 17 अक्टूबर 2026 को सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 16 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य का तुला राशि में गोचर महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान तुला राशि में बुध और शुक्र की मौजूदगी भी रहेगी. इससे बुधादित्य और शुक्रादित्य योग के साथ त्रिग्रही योग बनने की बात कही जा रही है.

और पढ़ें

ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, पद-प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है. इसलिए सूर्य के राशि परिवर्तन का असर नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक मान-सम्मान से जुड़े मामलों पर देखा जाता है. इस गोचर से सिंह, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बताई जा रही है.

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए खास माना जा रहा है. इस दौरान कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और अटके हुए कामों में गति आने की संभावना है. नौकरी करने वाले लोगों को अपने प्रदर्शन का लाभ मिल सकता है. कारोबारियों के लिए विस्तार से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं. आय के नए स्रोत बनने की भी संभावना है.

तुला राशि

सूर्य का गोचर आपकी राशि में ही होने जा रहा है. इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को पद या जिम्मेदारी में बदलाव का अवसर मिल सकता है. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं. सामाजिक स्तर पर मान-सम्मान बढ़ने की संभावना भी बताई जा रही है.

Advertisement

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का तुला गोचर करियर से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता दिखाने के मौके मिल सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने की संभावना है. लंबे समय से अटका कोई काम आगे बढ़ सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार और रुके हुए धन की वापसी के योग भी बताए जा रहे हैं. परिवार में चल रही परेशानियों में कमी आ सकती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर नौकरी और कारोबार दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकता है. आय के नए रास्ते खुलने की संभावना है. कारोबार में स्थिति मजबूत हो सकती है. कुछ जातकों के लिए जमीन, मकान या वाहन से जुड़ी खरीदारी के योग बन सकते हैं. यात्राएं भी लाभदायक रहने की संभावना है.

तुला राशि में सूर्य का गोचर क्यों है खास?

सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे. इसी राशि में बुध और शुक्र की स्थिति के कारण तीन ग्रहों की युति बनने की बात कही जा रही है. ज्योतिषीय मान्यताओं में सूर्य-बुध की युति को बुधादित्य योग और सूर्य-शुक्र की युति को शुक्रादित्य योग कहा जाता है. इन योगों को करियर, बुद्धि, प्रतिष्ठा, रचनात्मकता और आर्थिक मामलों से जोड़कर देखा जाता है.

---- समाप्त ----