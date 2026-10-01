लड़की से बदसलूकी के आरोपी पर बुलडोजर एक्शन... सरकारी जमीन पर बनी बाउंड्री तोड़ी, 3 नोटिस के बाद लिया एक्शन

बिहार के समस्तीपुर में नाबालिग लड़की से बदसलूकी के आरोपी विकास शर्मा के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है. प्रशासन की यह कार्रवाई सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने के लिए की गई. अधिकारियों के मुताबिक, विकास शर्मा के परिजनों ने सरकारी जमीन के करीब दो फीट हिस्से पर पक्की बाउंड्री वॉल खड़ी कर रखी थी. इसे हटाने के लिए परिवार को तीन नोटिस दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया. इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से बाउंड्री तोड़ दी.

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दरअसल, 23 सितंबर को समस्तीपुर में नाबालिग लड़की से बदसलूकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है और जांच जारी है. इसके बाद जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई शुरू की.

प्रशासन के मुताबिक, मामले में शामिल तीन आरोपियों के अवैध निर्माण पहले ही 25 सितंबर को बुलडोजर से हटाए जा चुके थे. लेकिन मुख्य आरोपी के घर की बाउंड्री का एक हिस्सा अभी भी सरकारी जमीन पर बना हुआ था. प्रशासन के मुताबिक, विकास शर्मा को अतिक्रमण हटाने के लिए पहले दो नोटिस दिए गए थे.

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इसके बाद 25 सितंबर को उनके जेल जाने के बाद एक और नोटिस दिया गया. प्रशासन का कहना है कि इन नोटिस के बावजूद सरकारी जमीन से बाउंड्री नहीं हटाई गई. इसके बाद बुधवार को राजस्व विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सरकारी जमीन पर बने पक्के निर्माण को बुलडोजर से तोड़ दिया.

करीब दो फीट जमीन पर था अतिक्रमण.

राजस्व पदाधिकारी नीलमणि कुमार के अनुसार, विकास शर्मा के परिजनों ने सरकारी जमीन के करीब दो फीट हिस्से पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी थी. अतिक्रमण हटाने को लेकर तीन नोटिस जारी किए गए थे. जब नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से बाउंड्री को तोड़ दिया.

प्रशासन ने यह भी साफ किया कि यह कार्रवाई सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए की गई है. इसका आधार जमीन पर कथित अवैध कब्जा है. वहीं, नाबालिग लड़की से बदसलूकी के वायरल वीडियो से जुड़े मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यानी इस पूरे मामले में दो अलग-अलग कार्रवाई चल रही हैं. एक तरफ पुलिस वायरल वीडियो और नाबालिग से बदसलूकी के आरोपों की जांच कर रही है. दूसरी तरफ प्रशासन सरकारी जमीन पर हुए कथित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रहा है. फिलहाल विकास शर्मा के घर की सरकारी जमीन पर बनी बाउंड्री को प्रशासन ने बुलडोजर से हटा दिया है. वहीं, नाबालिग से जुड़े मामले में पुलिस की जांच जारी है.

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