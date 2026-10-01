कूड़ा नहीं, खजाना हैं घिसे साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े! घर में 5 तरीकों से करें इस्तेमाल; छोटे-बड़े कई काम होंगे हल

घर में साबुन रोजाना इस्तेमाल की जाती है. पूरे दिन हाथ धोने हों, नहाना हो या फिर कपड़े साफ करना हो...साबुन के बिना काम नहीं चल पाता है. रोजाना इस्तेमाल की वजह से साबुन धीरे-धीरे घिसने लगता है. साबुन खत्म होते-होते अक्सर उसका एक छोटा सा टुकड़ा बच जाता है. इतना छोटा कि हाथ में पकड़कर इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है और ज्यादातर लोग उसे बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं. लेकिन अगली बार ऐसा करने से पहले थोड़ा रुक जाइए. साबुन का यही बचा हुआ टुकड़ा आपके घर के कई काम आसान कर सकता है और नए साबुन या कुछ दूसरी चीजों पर होने वाला खर्च भी बचा सकता है.

और पढ़ें

दरअसल, साबुन के छोटे-छोटे बचे हुए टुकड़ों को फेंकने की बजाय कई तरह से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. इन्हें नए साबुन में बदलने से लेकर कपड़े धोने और घर में आने वाली छोटी-मोटी परेशानियों को दूर करने तक में इस्तेमाल किया जा सकता है. आज हम आपको साबुन के छोटे-छोटे घिसे टुकड़ों को घर में दोबारा इस्तेमाल करने के 5 आसान तरीके बताने वाले हैं.



1. बचे हुए साबुन से बना लें नया साबुन: अगर घर में कई साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े जमा हो गए हैं, तो उन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है. सभी टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करें और धीमी आंच पर गर्म करके पिघला लें. जब साबुन अच्छी तरह पिघल जाए तो इसे किसी छोटे मोल्ड में डालकर ठंडा होने दें. जमने के बाद आपका नया साबुन तैयार हो जाएगा.

Advertisement

2. लिक्विड हैंडवॉश बनाने में करें इस्तेमाल: बचा हुआ साबुन लिक्विड हैंडवॉश बनाने के काम भी आ सकता है. इसके लिए साबुन के टुकड़ों को कद्दूकस कर लें और इन्हें गुनगुने पानी में अच्छी तरह घोल दें. ठंडा होने के बाद इसे किसी खाली बोतल में भर लें. इस तरह साबुन के बचे हुए टुकड़ों का दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा.

3. कपड़े धोने में भी आएगा काम: घिसा हुआ साबुन कपड़े धोते समय भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके छोटे टुकड़ों को किसी पुरानी जालीदार मोजे या पतले कपड़े में बांध दें. अब इसे कपड़े धोते समय पानी में डाल दें. साबुन घुलने पर झाग बनेगा और कपड़े साफ करने में मदद मिलेगी.

4. दरवाजे और दराज की आवाज को करें ठीक: अगर घर का कोई दरवाजा या दराज खोलते समय आवाज करता है या बार-बार अटकता है, तो इसके लिए भी साबुन का बचा हुआ टुकड़ा काम आ सकता है. साबुन को दरवाजे के हिंज या दराज की स्लाइड पर हल्का सा रगड़ दें. इससे फ्रिक्शन कम करने में मदद मिल सकती है और दरवाजा या दराज आसानी से चलने लगेगा.

5. अलमारी और जूते की रैक में फैलाएं खुशबू: साबुन के छोटे टुकड़ों को फेंकने की बजाय उनका इस्तेमाल घर में हल्की खुशबू बनाए रखने के लिए भी कर सकते हैं. इन्हें किसी पतले कपड़े में बांधकर अलमारी या जूतों की रैक में रख दें. साबुन की खुशबू आसपास बनी रहेगी और बंद जगह की बदबू को कम करने में मदद मिल सकती है.

---- समाप्त ----