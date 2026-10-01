मुजफ्फरनगर: सोशल मीडिया कमेंट पर भिड़े सपा नेता, मीनाक्षी चौक पर जमकर चले लात-घूंसे, FIR दर्ज

मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र स्थित मीनाक्षी चौक पर सपा छात्र सभा महानगर अध्यक्ष नदीम मलिक और सपा कार्यकर्ता इसरार अल्वी के बीच हिंसक झड़प हो गई. विवाद सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करने से शुरू हुआ था. दोनों पक्षों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया. पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी इसरार अल्वी को हिरासत में ले लिया है.

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पुलिस ने दर्ज किया केस, 170 BNS में हुई कार्रवाई

सड़क पर हुई इस गुटबाजी और मारपीट का संज्ञान लेते हुए खालापार थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. मुजफ्फरनगर के एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए मारपीट का वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ था.

पुलिस ने मीनाक्षी चौक पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम की और प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 170 के तहत कार्रवाई की है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

सपा जिलाध्यक्ष ने जताया दुख, जारी किया नोटिस

पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच सार्वजनिक स्थान पर हुई इस मारपीट को लेकर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने गहरा दुख जताया है. जिया चौधरी ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ था. उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से अनुशासन को सर्वोपरि रखने और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अमर्यादित टिप्पणी से बचने का अनुरोध किया है. जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पार्टी की ओर से दोनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है.

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