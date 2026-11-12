बच्चे की मौत पर समस्तीपुर में बवाल, भीड़ ने पुलिस को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, जवान ने तानी AK-47

बिहार के समस्तीपुर में पांच साल के बच्चे की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ. हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क पर आगजनी कर जाम लगा दिया. मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही भीड़ उग्र हो गई और जवानों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने डायल 112 की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा. इसी दौरान एक जवान ने AK-47 सीधे प्रदर्शनकारियों की ओर तान दी. हालांकि, पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की.

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पुलिसकर्मी के भीड़ पर AK-47 तानने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में जवान हथियार लेकर भीड़ की तरफ दौड़ता दिखाई दे रहा है. इसी दौरान एक अन्य पुलिसकर्मी उसे ऐसा करने से रोकता नजर आता है. इस घटना को सोशल मीडिया पर सीवान में हुई पिछली घटना से जोड़कर भी बताया जा रहा है.

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दरअसल, यह पूरा मामला समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र का है. बुधवार को ग्राम पंचायत राज रेवड़ा के सिंधियाही गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच वर्षीय अंशु कुमार की मौत हो गई थी. इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बच्चे के शव के साथ खानपुर में सड़क जाम कर दिया. पुलिस जब जाम हटवाने पहुंची तो मामला हिंसक हो गया.

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घर के दरवाजे पर खेल रहा था मासूम, वाहन की टक्कर से मौत

जानकारी के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 11 बजे अंशु कुमार अपने घर के दरवाजे के सामने खेल रहा था. इसी दौरान एक वाहन चालक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान अंशु कुमार, पिता मुकेश सहनी, निवासी रेवड़ा सिंधियाही के रूप में हुई है.

हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया. वहीं, बच्चे की मौत से आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतर आए. स्थानीय लोगों के मुताबिक, जिस वाहन से हादसा हुआ, उसे चलाने वाला व्यक्ति उसी पंचायत के एक जनप्रतिनिधि का पुत्र बताया जा रहा है. इसी बात को लेकर लोगों में नाराजगी और बढ़ गई.

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ग्रामीणों ने बच्चे के शव के साथ खानपुर में सड़क जाम कर दिया और आगजनी शुरू कर दी. सड़क पर आवागमन बाधित होने की सूचना मिलने के बाद खानपुर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मी जब प्रदर्शनकारियों को समझाकर जाम हटाने की कोशिश करने लगे तो भीड़ का गुस्सा भड़क उठा.

पुलिस को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, डायल 112 की गाड़ी में तोड़फोड़

प्रत्यक्ष घटनाक्रम के मुताबिक, पुलिस के पहुंचते ही प्रदर्शनकारी उग्र हो गए. भीड़ ने जवानों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने डायल 112 की गाड़ी को भी निशाना बनाया. कुछ लोग पुलिस वाहन पर चढ़ गए और उसमें जमकर तोड़फोड़ की.

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हालात बिगड़ने पर पुलिसकर्मियों को पीछे हटना पड़ा. इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू किया. इसी दौरान एक पुलिस जवान ने अपनी AK-47 भीड़ की तरफ तान दी और हथियार लेकर आगे बढ़ने लगा.

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जवान की इस हरकत को देखकर मौके पर मौजूद एक अन्य पुलिसकर्मी ने उसे रोक दिया. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस की ओर से कोई गोली नहीं चलाई गई. बाद में अतिरिक्त बल की मदद से स्थिति पर नियंत्रण पाया गया. AK-47 तानने का वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

AK-47 तानने का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज की FIR

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. कुछ लोग इस घटना को सीवान में हुई पिछली घटना से जोड़कर पेश कर रहे हैं. वीडियो में पुलिसकर्मी का भीड़ की तरफ हथियार तानकर बढ़ना दिखाई देता है. हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट रूप से फायरिंग नहीं की.

इस मामले में समस्तीपुर पुलिस ने कार्रवाई की जानकारी दी है. पुलिस के मुताबिक, जवानों के साथ हुई मारपीट और सरकारी वाहन में तोड़फोड़ को लेकर खानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

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पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. नामजद और चिह्नित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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