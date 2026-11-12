'17 साल की उम्र से खुद कमाया', पैसों के लिए अर्शदीप संग जोड़ा रिश्ता? गोल्ड डिगर कहलाईं समरीन, फूटा था गुस्सा

क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के साथ सगाई की खबरों के बाद समरीन कौर लगातार सुर्खियों में हैं. दोनों की सगाई की तस्वीरों ने फैंस का दिल जीत लिया है. लेकिन इस खुशखबरी के बीच समरीन का एक पुराना बयान भी चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया था, जो उन्हें अर्शदीप के साथ पैसों और शोहरत के लिए रिश्ता रखने का आरोप लगाकर ट्रोल कर रहे थे.

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'गोल्ड डिगर नहीं'

दरअसल, अर्शदीप और समरीन के रिश्ते की चर्चा शुरू होते ही सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने समरीन को निशाना बनाना शुरू कर दिया था. कुछ लोगों ने तो उन्हें 'गोल्ड डिगर' तक कह दिया था. यानी ऐसे आरोप लगाए गए कि वह क्रिकेटर की लोकप्रियता और पैसों की वजह से उनके करीब आई हैं. हालांकि, समरीन ने चुप रहकर ये सब सुनने के बजाय ट्रोलर्स को सीधा जवाब देना बेहतर समझा.

समरीन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर साफ शब्दों में कहा था कि वह 17 साल की उम्र से खुद कमा रही हैं. इतना ही नहीं, अपनी मेहनत और कमाई के दम पर वह 20 से ज्यादा देशों की सैर भी कर चुकी हैं. उनका कहना था कि उन्हें किसी के पैसों की जरूरत नहीं है और उनकी अपनी पहचान और जिंदगी है.

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समरीन ने अपने जवाब में यह भी कहा था कि उन्हें एक ऐसा इंसान मिला है, जो उन्हें पूरा करता है. वह खुश हैं, प्यार में हैं और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही हैं. उनके इस जवाब से साफ था कि वह अपने रिश्ते को लेकर लोगों की बेवजह की बातों को तवज्जो नहीं देना चाहतीं.

गुपचुप कर ली सगाई

अब अर्शदीप के साथ सगाई की तस्वीरें सामने आने के बाद समरीन का वही पुराना जवाब फिर लोगों का ध्यान खींच रहा है. जिस रिश्ते को लेकर कभी सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे थे, अब उसी रिश्ते के नए पड़ाव की तस्वीरें कपल के फैंस के बीच खुशी की वजह बनी हुई हैं.

समरीन कौर की अपनी भी एक अलग पहचान है. वह मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया से जुड़ी रही हैं. ऐसे में उनका कहना था कि उनकी जिंदगी और मेहनत को किसी दूसरे की दौलत से जोड़कर देखना गलत है. उन्होंने ट्रोलर्स को यह भी जता दिया था कि किसी रिश्ते में होने का मतलब यह नहीं कि किसी महिला की अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता खत्म हो जाती है.

फिलहाल, अर्शदीप और समरीन की सगाई के बाद फैंस इस जोड़ी को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बधाइयां दे रहे हैं. वहीं, समरीन का पुराना बयान एक बार फिर चर्चा में है. कभी 'गोल्ड डिगर' कहकर ट्रोल की गईं समरीन ने अपने जवाब से साफ कर दिया था कि प्यार उनकी पसंद है, मजबूरी नहीं.

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