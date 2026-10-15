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Jio IPO Live: जियो लाएगा ₹30,213 करोड़ का IPO, कुछ देर में सीनियर अफसरों की पीसी

Jio IPO News Live: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ चर्चा में है. ₹30,213 करोड़ के इस आईपीओ के लिए कंपनी ने प्रति शेयर ₹1,119 का ऊपरी मूल्य तय किया है. निवेशकों को कम से कम 12 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी, यानी एक लॉट के लिए ₹13,428 खर्च करने होंगे.

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जियो प्लेटफॉर्म्स ने ₹30,213 करोड़ के आईपीओ के लिए प्रति शेयर ₹1,119 का अपर प्राइस बैंड तय किया है. (File Photo)
जियो प्लेटफॉर्म्स ने ₹30,213 करोड़ के आईपीओ के लिए प्रति शेयर ₹1,119 का अपर प्राइस बैंड तय किया है. (File Photo)

निवेशकों की नजरें रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) की डिजिटल एंड टेलीकम्युनिकेशन यूनिट जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) के प्रस्तावित आईपीओ (IPO) पर टिकी हैं. जियो प्लेटफॉर्म्स के सीनियर अफसर दोपहर 3:30 बजे इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कंपनी के IPO से जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

कंपनी ने अपने IPO के लिए प्रति शेयर ₹1,119 का टॉप बैंड तय किया है. वहीं, निवेशकों को कम से कम 12 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. इस हिसाब से एक लॉट खरीदने के लिए टॉप बैंड पर ₹13,428 खर्च करने होंगे. कंपनी ने 14 अक्टूबर को आईपीओ से जुड़ा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल किया था.

₹30,213 करोड़ का होगा Jio का IPO

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जियो प्लेटफॉर्म्स का प्रस्तावित आईपीओ करीब ₹30,213 करोड़ का है. शेयर मार्केट में आने के साथ ही यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा. इस इश्यू पर निवेशकों के साथ-साथ शेयर बाजार की भी नजर है. जियो के आईपीओ की घोषणा का असर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर भी देखने को मिला. कंपनी के शेयर गुरुवार को करीब 3 फीसदी तक चढ़ गए और निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स वाले शेयरों में शामिल रहे.

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कर्मचारियों को हर शेयर पर ₹54 की छूट

जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ में पात्र कर्मचारियों को भी छूट मिलेगी. एम्प्लॉयी रिजर्वेशन कैटेगरी के तहत बोली लगाने वाले योग्य कर्मचारियों को प्रति शेयर ₹54 की छूट दी जाएगी. आईपीओ में जियो प्लेटफॉर्म्स के पात्र कर्मचारियों के लिए अधिकतम ₹500 करोड़ के शेयर रिजर्व रखने का प्रावधान है. इसके अलावा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पात्र शेयरधारकों के लिए अधिकतम ₹2,500 करोड़ के शेयर रिजर्व किए गए हैं. इस तरह, आईपीओ में आम निवेशकों के साथ-साथ पात्र कर्मचारियों और रिलायंस इंडस्ट्रीज के योग्य शेयरधारकों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है.

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