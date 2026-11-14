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हरिद्वार में इतनी साफ हुई गंगा कि दिखने लगी तलहटी, ऐसा रूप देखकर लोग हुए भावुक- VIDEO

हरिद्वार में गंगा का पानी इन दिनों इतना साफ और पारदर्शी हो गया है कि नदी की तलहटी में पड़े पत्थर और ब्लॉक तक दिखाई देने लगे हैं. भागीरथ बिंदु पर गंगा की निर्मल धारा और हल्का नीला पानी लोगों को आकर्षित कर रहा है. इस खूबसूरत नजारे को देखकर लोगों को कोविड काल की याद आने लगी है, जब लॉकडाउन के दौरान गंगा की स्वच्छता की खूब चर्चा हुई थी.

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गंगा का साफ पानी देख लोग हो जा रहे हैं भावुक. (Photo: Screengrabs)
गंगा का साफ पानी देख लोग हो जा रहे हैं भावुक. (Photo: Screengrabs)

जब देश के कई हिस्से प्रदूषण और जहरीली हवा से जूझ रहे हैं, तब उत्तराखंड के हरिद्वार से आई गंगा की तस्वीरें मन को सुकून देने वाली हैं. यहां गंगा की धारा इन दिनों इतनी निर्मल और पारदर्शी नजर आ रही है कि नदी के भीतर पड़े पत्थर, ब्लॉक और तलहटी तक साफ दिखाई देने लगी है. पानी का हल्का नीला रंग और उसके बीच से झांकती गंगा की तलहटी ऐसा नजारा पेश कर रही है, जिसे देखकर लोगों को कोविड काल की याद आने लगी है.

जानकारी के अनुसार हरिद्वार के भागीरथ बिंदु पर इन दिनों गंगा का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बन रहा है. यही वह स्थान है, जहां पर्वतों से उतरकर आने वाली गंगा की अविरल धारा हर की पौड़ी की ओर बढ़ती है. आमतौर पर यहां गंगा का पानी मौसम के हिसाब से मटमैला दिखाई देता है, लेकिन इस समय इसकी तस्वीर कुछ अलग है. पानी इतना साफ है कि नदी के भीतर मौजूद पत्थर और तलहटी भी आंखों से देखी जा सकती है. गंगा की कल-कल करती धारा और उसका निर्मल रूप लोगों को ठहरकर इस नजारे को देखने के लिए मजबूर कर रहा है.

गंगा को देखकर याद आया लॉकडाउन का दौर
इस नजारे की सबसे भावुक बात यह है कि लोगों को एक बार फिर कोविड महामारी के दौरान का वह समय याद आने लगा है, जब लॉकडाउन के चलते सड़कों पर सन्नाटा था और मानवीय गतिविधियां काफी कम हो गई थीं. उस दौर में गंगा की स्वच्छता को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी. अब हरिद्वार में गंगा का ऐसा रूप देखकर वही यादें ताजा हो रही हैं.

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खास बात यह है कि हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियां चल रही हैं. गंगा किनारे बांधों के निर्माण समेत कई विकास कार्य भी प्रगति पर हैं. इसके बावजूद नदी का पानी इस समय काफी पारदर्शी नजर आ रहा है.

दरअसल, सर्दियों में गंगा में रेत और मिट्टी का बहाव कम होने से पानी अपेक्षाकृत साफ दिखाई देने लगता है. यही वजह है कि इस मौसम में गंगा का स्वरूप बदल जाता है. हालांकि, गंगा की असली स्वच्छता का पता वैज्ञानिक जांच से ही चलता है. फिलहाल हरिद्वार में गंगा का यह खूबसूरत नजारा लोगों को एक बार फिर याद दिला रहा है कि प्रकृति जब अपने मूल स्वरूप में होती है, तो उसकी खूबसूरती किसी चमत्कार से कम नहीं लगती.

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