10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और 5 लाख का दुर्घटना बीमा, तेलंगाना में गिग वर्कर्स के लिए राहुल गांधी का बड़ा ऐलान

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शनिवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना के लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए कई कल्याणकारी सुविधाओं की जानकारी दी. राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना सरकार गिग वर्कर्स को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगी. इसके साथ ही गिग वर्कर्स को उनके काम और कमाई से जुड़े डेटा तक पहुंच मिलेगी.

और पढ़ें

राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पहले तेलंगाना के गिग वर्कर्स से मुलाकात की थी. उस दौरान कर्मचारियों ने उन्हें अपनी परेशानियों और समस्याओं के बारे में बताया था. उन्होंने कहा, 'उस समय कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और हम सभी ने वादा किया था कि आपकी मांगों पर कदम उठाए जाएंगे और आपको मदद तथा सुरक्षा देने की हरसंभव कोशिश की जाएगी. आज हम अपना वह वादा पूरा कर रहे हैं.'

यह भी पढ़िएः 'मेरा फोन टैप किया जा रहा है', राहुल गांधी का बड़ा दावा

गिग वर्कर्स को मिलेगा अपने डेटा पर अधिकार

राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी डेटा की सदी है. पूरी दुनिया में डेटा की चर्चा हो रही है और जगह-जगह डेटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं. गूगल, फेसबुक, वॉट्सऐप और उबर जैसी बड़ी कंपनियां डेटा की ताकत पर काम करती हैं, लेकिन भारत में गिग वर्कर्स को अब तक अपने ही काम से जुड़े डेटा तक पहुंच नहीं थी.

Advertisement

उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स यह भी नहीं देख पाते थे कि उन्होंने कितनी डिलीवरी की, कितना समय काम किया, कितनी कमाई हुई और भुगतान कब उनके खाते में आया. कंपनियों के पास यह पूरी जानकारी होती थी, लेकिन काम करने वाले कर्मचारियों को ही इससे दूर रखा जाता था.

राहुल गांधी के मुताबिक, नया कानून गिग वर्कर्स को उनके अपने डेटा पर अधिकार देगा. तेलंगाना सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनकी राइड, डिलीवरी, लेनदेन और भुगतान से जुड़ी पूरी जानकारी उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो.

हैदराबाद समेत दूसरे शहरों में बनेंगे रेस्ट जोन

राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स की कामकाजी परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि वे दिनभर तेज धूप में स्कूटर चलाकर सामान पहुंचाते हैं, लेकिन शहरों में उनके आराम करने के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं होता. उन्होंने बताया कि तेलंगाना सरकार हैदराबाद और राज्य के दूसरे शहरों में वाई-फाई सुविधा वाले रेस्ट जोन स्थापित करेगी. इन स्थानों पर गिग वर्कर्स अपने वाहन पार्क कर सकेंगे और कुछ देर बैठकर आराम कर पाएंगे.

हर ट्रांजेक्शन का एक फीसदी वेलफेयर बोर्ड को मिलेगा

राहुल गांधी ने कहा कि दुर्घटना या बीमारी होने पर गिग वर्कर्स काम नहीं कर पाते, जिससे उनके परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसे देखते हुए तेलंगाना सरकार हर गिग वर्कर के लिए 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स को भी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य के लिए बचत का अधिकार मिलना चाहिए. इसके लिए तेलंगाना में हर ट्रांजैक्शन, चाहे वह डिलीवरी हो या उबर की राइड, उसका एक फीसदी हिस्सा गिग वर्कर्स के भविष्य और सुरक्षा के लिए दिया जाएगा.

Advertisement

राहुल गांधी ने बताया कि कंपनियों को प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर यह योगदान देना होगा. यह रकम गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में जमा होगी, जो सुनिश्चित करेगा कि इसका लाभ सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों तक पहुंचे.

बीजेपी-RSS पर राहुल गांधी का हमला

कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में दो अलग-अलग विचारधाराएं हैं. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और RSS की विचारधारा गिग वर्कर्स को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है. उन्होंने कहा कि यह विचारधारा चाहती है कि कर्मचारी दिनभर मेहनत करें, दुर्घटनाओं और परेशानियों का सामना करें, लेकिन उनकी मेहनत का पूरा फायदा अरबपतियों और बड़ी कंपनियों को मिले.



---- समाप्त ----