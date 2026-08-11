scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Big Change In Nifty: करीब 3 दशक के बाद निफ्टी-50 से Wipro आउट, BSE की एंट्री

Wipro Stock करीब तीन दशक के बाद निफ्टी-50 से बाहर होने वाला है और 30 सितंबर से ये बदलाव लागू होगा. वहीं इसकी जगह BSE Ltd Share की एंट्री होगी.

Advertisement
X
अगले महीने निफ्टी-50 से आउट हो जाएगा विप्रा को शेयर. (Photo: GettyImage)
अगले महीने निफ्टी-50 से आउट हो जाएगा विप्रा को शेयर. (Photo: GettyImage)

शेयर बाजार (Share Market) में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी-50 इंडेक्स में शामिल शेयरों में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है. करीब तीन दशक तक Nifty-50 में शामिल रहने के बाद अब आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड इससे बाहर होने वाली है, जबकि उसकी जगह बीएसई लिमिटेड की एंट्री होगी. इस बदलाव का सीधा असर विप्रो और बीएसई के शेयरों (Wipro-BSE Shares) पर देखने को मिलेगा. हालांकि, मंगलवार को मार्केट ओपन होने के साथ ही जहां विप्रा मामूली तेजी के साथ, तो बीएसई मामूली गिरावट लेकर खुला. 

सितंबर से लागू होगा ये बड़ा चेंज 
निफ्टी इंडेक्स में ये नया बदलाव अगले महीने सितंबर में देखने को मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 29 सितंबर को शेयर मार्केट में कारोबार खत्म होने के बाद विप्रो का निफ्टी के साथ तीन दशक का सफर खत्म हो जाएगा यानी 30 सितंबर से Wipro इस इंडेक्स से बाहर कर दी जाएगी. NSE की ओर से बीते कारोबारी दिन सोमवार को छमाही समीक्षा के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है. 

Wipro के बाहर होने की वजह क्या? 
यहां ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर क्यों लंबे समय से निफ्टी-50 इंडेक्स में शामिल दिग्गज आईटी कंपनी के विप्रो के शेयर इससे बाहर किए जा रहे हैं. तो बता दें कि विप्रो का छह महीने का फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटल काफी कम करीब 55,930 करोड़ रुपये रहा है, जबकि इसकी तुलना में BSE Ltd का फ्री-फ्लोट मार्केट कैप इन अवधि में तेजी से बढ़ते हुए 1.4 लाख करोड़ रुपये पर जा पहुंचा. ये विप्रो के आउट और बीएसई की एंट्री के लिए सबसे बड़ा कारण है. 

सम्बंधित ख़बरें

ITS Firms ADRs Fall
सबकुछ बर्बाद, 16.50 लाख करोड़ की कंपनी का 9 लाख करोड़ स्वाहा
विप्रो कंपनी के आधिकारियों पर धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न का आराेप
'धर्म परिवर्तन का दबाव...', IT कंपनी की महिला कर्मचारी ने लगाया आरोप
Wipro Share Crash
इधर आया रिजल्ट... उधर 10% टूट गया ये शेयर, निवेशकों में हड़कंप
cm siddaramaiah to wipro CEO
CM Siddaramaiah ने Wipro से क्यों मांगा एक रोड? जानें..
Trump H-1B Visa Fee
ट्रंप की ₹88 लाख H-1B फीस... भारतीय IT कंपनियों के लिए बड़ा झटका! शेयर भी बिखरे
Advertisement

शेयर पर दिख सकता है असर
Wipro और BSE को लेकर आई इस खबर का सीधा असर शेयर बाजार में कारोबार के दौरान इन दोनों कंपनियों के शेयरों पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है. मंगलवार को Share Market में कारोबार की शुरुआत होने पर विप्रो का शेयर करीब 186 रुपये पर ओपन हुआ. पिछले एक साल में इस आईटी शेयर में 23 फीसदी की गिरावट आई है, तो पांच साल में इसने निवेशकों को 40 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया है.

वहीं बीएसई का शेयर मामूली गिरावट लेकर 3565 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आया. इस शेयर ने बीते एक साल में करीब 50 फीसदी का रिटर्न निवेशकों को दिया है, जबकि पांच साल में ये 2700 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है और निवेशकों की दौलत में तगड़ा इजाफा हुआ है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    CINTAA में क्यों पड़ी फूट? सवालों के घेरे में पूनम ढिल्लों, मनमानी करने के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी |
    UP कांग्रेस की ओवरहॉलिंग, संगठन से कई जिलाध्यक्षों की होगी छुट्टी |
    सावन की शिवरात्रि पर बन रहे विशेष मुहूर्त, जानें पूजा का समय |
    भारतीयों को क्रेडिट कार्ड देने से हिचक रहे विदेशी बैंक, रिन्यूअल में भी दिक्कत! जानें इसकी वजह |
    Hindu Dharam: रहस्यमयी धाम! जहां सदियों से मां गंगा स्वयं करती हैं भोलेनाथ का अभिषेक, दर्शन मात्र से मिटते हैं पाप |
    रांची में छात्र आंदोलन में लाठीचार्ज के खिलाफ BJP का आज झारखंड बाद |
    भारत के इस शहर में 56 मिनट के अंदर आए भूकंप के दो झटके |
    जमीन पर उतरे आकाश, दिखा पुराना तेवर, लेकिन चंद्रशेखर पर क्यों साधे रखी चुप्पी? |
    VIDEO: ‘नेताजी हम तुम्हारे साथ हैं...’ कहकर नारे लगा रहे थे समर्थक, पुलिस ने बरसाई लाठी तो छोड़ कर भागे |
    बोल-बम के जयकारे, नाचते-गाते कांवड़िये और महाआरती... जब रात में संभल की जामा मस्जिद के पास से निकली कांवड़ यात्रा
    Advertisement