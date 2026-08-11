scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

CINTAA में क्यों पड़ी फूट? सवालों के घेरे में पूनम ढिल्लों, मनमानी करने के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

CINTAA के 11 मेंबर्स ने एसोसिएशन से रिजाइन कर दिया है. अध्यक्ष पूनम ढिल्लों निशाने पर हैं. उनपर कई गंभीर आरोप लगे हैं. इस पर अब पूनम ने चुप्पी तोड़ी है.

Advertisement
X
पूनम ढिल्लों ने दिया जवाब (Photo: Social Media)
पूनम ढिल्लों ने दिया जवाब (Photo: Social Media)

सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) में बड़ा विवाद हो गया है. अचानक से CINTAA के 11 मेंबर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इसका जिम्मेदार अध्यक्ष पूनम ढिल्लों और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद्मिनी कोल्हापुरे को ठहराया गया है. सभी मेंबर्स का आरोप है कि पूनम और पद्मिनी एसोसिएशन में अपनी मनमानी कर रही हैं. सब उनके फैसलों से परेशान होकर CINTAA छोड़ रहे हैं. इस्तीफा देने वाले मेंबर्स ने दोबारा से चुनाव कराए जाने की मांग की है.

पूनम ढिल्लों ने तोड़ी चुप्पी
इस मामले में अब पूनम ढिल्लों ने रिएक्ट किया है. हिंदुस्तान टाइम्स संग बातचीत में पूनम ने आरोपों पर जवाब दिया है. उनका कहना है वो इन आरोपों से हैरान हैं. पूनम ने कहा- पद्मिनी और मैं अपने संसाधनों और संपर्कों का इस्तेमाल कर CINTAA की अच्छी गुडविल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है. एसोसिएशन के सदस्यों के लिए अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया था. इन आरोपों के बारे में सुनकर मैं खुद हैरान हूं.

पूनम का आरोप है कि इस्तीफा देने वाले मेंबर CAWT (सिने आर्टिस्ट्स वेलफेयर ट्रस्ट) को बचाने की कोशिश कर रहे थे. ये ट्रस्ट दिवंगत दिलीप कुमार, अमरीश पुरी, अमजद खान और बाकी सीनियर्स ने बनाया था. पूनम के मुताबिक, इस ट्रस्ट ने मेंबर्स को मेडिकल फैसिलिटी देने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं किया है. पिछले कई दशकों में मौजूदा कमेटी के किसी सदस्य ने CAWT के लिए पैसे जुटाने की कोशिश नहीं की. हाल ही में हमने इवेंट करके फंड जुटाया और कविता कृष्णमूर्ति और मधुश्री जैसी कलाकारों को साड़ियां और नितिन मुकेश को कुर्ता गिफ्ट के तौर पर दिया. इन सभी ने बिना फीस लिए परफॉर्म किया था.

Advertisement

पूनम का कहना है- जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, वो हम पर साड़ियां खरीदने का आरोप लगा रहे हैं. लेकिन क्या हमने ये साड़ियां अपने लिए खरीदी थीं? वो हमने कलाकारों को सम्मान के तौर पर दी थीं, क्योंकि उन्होंने बिना पैसे लिए परफॉर्म किया था. पद्मिनी और मेरे कहने पर उन्होंने CINTAA के लिए परफॉर्म किया था. इन परफॉर्मेंस के जरिए हमने 1 करोड़ का फंड जुटाया. ऐसे में अगर उसमें से हम 1 लाख के गिफ्ट खरीदते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है?

पूनम का आरोप है कि इस्तीफा देने वाले कुछ मेंबर्स को नई कमेटी बनने पर ऊंचा पद और दूसरी सुविधाएं देने का वादा किया गया है. वो कहती हैं- पुनीत इस्सर ने दो साल में मुश्किल से दो मीटिंग अटेंड की थीं. लेकिन जिस दिन वे कमेटी को भंग करना चाहते थे, पुनीत को सिर्फ हमें हटाने के लिए बुलाया गया था. कई मेंबर्स को इस्तीफा देने के लिए फोर्स किया गया. लेकिन अभी भी बहुमत हमारे पास है. कमेटी अभी भी बनी हुई है.

पूनम ने CINTAA की जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह पर भी पलटवार किया. उनके मुताबिक, वो और पद्मिनी इस संस्था को चलाने के लिए खुद के पैसे तक खर्च कर रही हैं. लगातार टीवी सेट्स का निरीक्षण किया जाता है. वो इस संस्थान की बेहतरी के लिए और काम करना चाहती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    सावन की शिवरात्रि पर बन रहे विशेष मुहूर्त, जानें पूजा का समय |
    भारतीयों को क्रेडिट कार्ड देने से हिचक रहे विदेशी बैंक, रिन्यूअल में भी दिक्कत! जानें इसकी वजह |
    Hindu Dharam: रहस्यमयी धाम! जहां सदियों से मां गंगा स्वयं करती हैं भोलेनाथ का अभिषेक, दर्शन मात्र से मिटते हैं पाप |
    रांची में छात्र आंदोलन में लाठीचार्ज के खिलाफ BJP का आज झारखंड बाद |
    भारत के इस शहर में 56 मिनट के अंदर आए भूकंप के दो झटके |
    जमीन पर उतरे आकाश, दिखा पुराना तेवर, लेकिन चंद्रशेखर पर क्यों साधे रखी चुप्पी? |
    VIDEO: ‘नेताजी हम तुम्हारे साथ हैं...’ कहकर नारे लगा रहे थे समर्थक, पुलिस ने बरसाई लाठी तो छोड़ कर भागे |
    बोल-बम के जयकारे, नाचते-गाते कांवड़िये और महाआरती... जब रात में संभल की जामा मस्जिद के पास से निकली कांवड़ यात्रा |
    राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा सुरक्षा खुलासा आया सामने, वॉशिंगटन पोस्ट ने किया ये दावा |
    जापानी पत्नी ने उत्तराखंड पहुंचकर पूरी की अमेरिकी पति की आखिरी इच्छा, बागेश्वर से था गहरा नाता
    Advertisement