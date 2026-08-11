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भारत के इस शहर में 56 मिनट के अंदर आए भूकंप के दो झटके

महाराष्ट्र के पालघर में बीते दिन सोमवार रात भूकंप के दो झटके महसूस किए गए. सिर्फ एक घंटे के अंतर पर भूकंप के दो झटके महसूस किए गए.

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पालघर में महसूस किए गए भूकंप के झटके (साकेंतिक तस्वीर)
पालघर में महसूस किए गए भूकंप के झटके (साकेंतिक तस्वीर)

महाराष्ट्र के पालघर में सोमवार रात करीब एक घंटे के अंदर भूकंप के दो झटके महसूस किए गए. दोनों झटकों की तीव्रता 3.4 रही. हालांकि, इस दौरान किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है.

पहला झटका रात 10:04 बजे महसूस किया गया. इसके करीब 56 मिनट बाद 11 बजे फिर भूकंप आया. दोनों की तीव्रता 3.4 मापी गई. लगातार दो झटकों से लोगों में डर फैल गया और कई लोग घरों से बाहर निकल आए. हालांकि, कुछ देर बाद स्थिति सामान्य हो गई.

स्थानीय अधिकारियों और आपदा प्रबंधन की टीमों ने हालात पर नजर बनाए रखी.

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यह भी पढ़ें: 60 इमारतें जमींदोज, 2000 से ज्यादा लापता, 570 घायल... कोलंबिया में भूकंप से भारी तबाही

वहीं, कोलंबिया में सोमवार को 7.4 तीव्रता का तेज भूकंप आया. इसमें अब तक 132 लोगों की मौत और 570 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. भूकंप का केंद्र चोको क्षेत्र में सैन जोस डेल पाल्मीरा के पास था.

यह जानकारी कोलंबियन एसोसिएशन ऑफ कैपिटल सिटीज ने दी है. भूकंप का केंद्र कोलंबिया के चोको क्षेत्र में सैन जोस डेल पाल्मीरा के पास था, जो राजधानी बोगोटा से करीब 280 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है. 

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अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण एजेंसी यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप सुबह करीब 7:34 बजे आया और इसकी गहराई 107 किलोमीटर थी. सबसे ज्यादा नुकसान पेरेरा शहर में हुआ, जहां 60 लोगों की जान गई. पेरेरा करीब 5 लाख की आबादी वाला शहर है और भूकंप के केंद्र से इसकी दूरी 64 किलोमीटर से भी कम है. 

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