आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) ने शेयर बाजार में एंट्री के साथ नया इतिहास रच दिया है. क्लॉड (Claude) चैटबॉट बनाने वाली इस कंपनी के शेयर नैस्डैक (Nasdaq) पर लिस्टिंग के दिन करीब 34 फीसदी उछल गए. इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन करीब 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया. एंथ्रोपिक ने एलन मस्क की स्पेसएक्स (SpaceX) को पीछे छोड़ते हुए किसी टेक्नोलॉजी कंपनी की सबसे बड़ी शेयर बाजार लिस्टिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

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यह दुनिया की पहली फ्रंटियर AI कंपनी बन गई है, जिसके शेयर सार्वजनिक बाजार में कारोबार कर रहे हैं. कंपनी की इस शानदार शुरुआत को AI सेक्टर में निवेशकों के भरोसे की बड़ी परीक्षा भी माना जा रहा है. दरअसल, AI कंपनियां तकनीक, डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने पर भारी रकम खर्च कर रही हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह निवेश भविष्य में टिकाऊ मुनाफे में बदल पाएगा?

83 डॉलर का शेयर, 111.50 डॉलर पर लिस्ट

एंथ्रोपिक ने अपने आईपीओ (IPO) में शेयर का भाव 83 डॉलर तय किया था. हालांकि, नैस्डैक पर गुरुवार को कारोबार शुरू होते ही शेयर 111.50 डॉलर पर खुला. यानी आईपीओ ऑफर प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर में करीब 34 फीसदी की तेजी आई. बाद में शेयर 108.72 डॉलर पर कारोबार कर रहा था. खास बात यह रही कि टेक्नोलॉजी शेयरों में व्यापक बिकवाली के बावजूद एंथ्रोपिक के शेयरों की मांग मजबूत बनी रही. कंपनी ने आईपीओ में 83 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर करीब 98 करोड़ शेयर बेचे. शुरुआत में शेयर का प्राइस बैंड 70 से 78 डॉलर रखा गया था, लेकिन निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी के कारण अंतिम कीमत इससे ऊपर तय हुई.

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IPO और प्राइवेट प्लेसमेंट से जुटाए 107 अरब डॉलर

एंथ्रोपिक ने आईपीओ और प्राइवेट प्लेसमेंट को मिलाकर 107 अरब डॉलर से ज्यादा की पूंजी जुटाई है. कंपनी के आईपीओ से मिलने वाली रकम अंडरराइटर्स के अतिरिक्त शेयर खरीदने के विकल्प का पूरा इस्तेमाल होने पर 93.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है. प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कंपनी ने अलग से 26 अरब डॉलर जुटाए हैं. इसमें दुनिया की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने निवेश किया. इनमें AMD, Broadcom, गूगल की पैरेंट कंपनी Alphabet, Micron, Microsoft, Nvidia और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (TSMC) शामिल हैं. इन दिग्गज कंपनियों का निवेश दिखाता है कि AI की अगली पीढ़ी की तकनीक और उसके कारोबार को लेकर बड़ी कंपनियां कितनी गंभीर हैं.

कंपनी के फाउंडर्स और कर्मचारियों को भी फायदा

एंथ्रोपिक की लिस्टिंग से कंपनी के फाउंडर्स, कर्मचारियों और शुरुआती निवेशकों की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. कंपनी के CEO डारियो अमोदेई (Dario Amodei) और उनके छह को-फाउंडर्स के पास मिलकर कंपनी की करीब 10 फीसदी हिस्सेदारी है. आईपीओ के 83 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर ही इन सातों फाउंडर्स की संयुक्त हिस्सेदारी की कीमत करीब 150 अरब डॉलर थी. शेयरों में लिस्टिंग के दिन आई तेजी से उनकी संपत्ति का मूल्य और बढ़ गया है. इसका फायदा कंपनी के उन शुरुआती कर्मचारियों को भी मिला है, जिन्हें कंपनी के शेयर दिए गए थे. इनमें रिसर्चर, इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी शामिल हैं. ऐसे में एंथ्रोपिक की लिस्टिंग से कंपनी के कर्मचारी करोड़पति और कई निवेशक अरबपति बन सकते हैं.

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AI कंपनियों के लिए अगली बड़ी परीक्षा

एंथ्रोपिक की लिस्टिंग को AI सेक्टर के लिए एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. इससे पहले चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के नतीजों ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर और चिप की मांग को लेकर तस्वीर साफ की थी. वहीं, एंथ्रोपिक की लिस्टिंग से पता चला कि निवेशक एडवांस AI मॉडल बनाने वाली कंपनियों में पैसा लगाने के लिए कितने उत्साहित हैं. फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी Direxion के कैपिटल मार्केट प्रमुख जेक बेहान (Jake Behan) ने इन दोनों घटनाओं को AI पर जनमत संग्रह जैसा बताया.

उनके मुताबिक, एनवीडिया के नतीजे AI इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की स्थिति बताएंगे, जबकि एंथ्रोपिक की लिस्टिंग से पता चलेगा कि निवेशक अगली पीढ़ी की AI कंपनियों पर कितना भरोसा करते हैं. आईपीओएक्स (IPOX) के एसोसिएट लुकास म्यूलबाउर के मुताबिक, एंथ्रोपिक के शेयरों की मजबूत मांग के पीछे निवेशकों का फियर ऑफ मिसिंग आउट (FOMO) यानी अच्छा मौका हाथ से निकल जाने का डर भी हो सकता है. हालांकि, कंपनी के भविष्य में मुनाफा कमाने की क्षमता को लेकर सवाल बने हुए हैं.

OpenAI की लिस्टिंग पर भी रहेगी नजर

एंथ्रोपिक की इस लिस्टिंग का असर दूसरी AI कंपनियों पर भी पड़ सकता है. खासकर इसकी प्रतिद्वंद्वी ओपनएआई (OpenAI) के लिए यह एक अहम उदाहरण बन सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, OpenAI भी 2027 में शेयर बाजार में लिस्टिंग के विकल्प पर विचार कर रही है. एंथ्रोपिक की बाजार में शुरुआत से यह समझने में मदद मिलेगी कि निवेशक AI कंपनियों की वैल्यूएशन को किस नजर से देख रहे हैं. अगर कंपनी शेयर बाजार में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखती है, तो दूसरी AI कंपनियों के लिए भी पब्लिक मार्केट से पैसा जुटाने का रास्ता आसान हो सकता है.

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भारी निवेश के बाद मुनाफे पर उठे सवाल

शानदार लिस्टिंग के बावजूद एंथ्रोपिक और पूरे AI सेक्टर के सामने कई चुनौतियां हैं. एडवांस AI मॉडल तैयार करने, बड़े डेटा सेंटर बनाने और कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए कंपनियां अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं. निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या आने वाले वर्षों में इन खर्चों के मुकाबले पर्याप्त कमाई हो पाएगी? इसके अलावा AI कंपनियों, चिप निर्माता कंपनियों, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स और निवेशकों के बीच कई तरह के वित्तीय समझौते भी हो रहे हैं.

इससे यह सवाल उठ रहा है कि AI सेक्टर की वास्तविक ग्रोथ कितनी है और कितना कारोबार एक ही इकोसिस्टम में पैसे के लेनदेन से बढ़ रहा है. कंपनी के सामने एक और चुनौती है. उसे तेजी से कारोबार बढ़ाने के साथ एडवांस AI सिस्टम की सुरक्षा और निगरानी पर भी ध्यान देना होगा. एंथ्रोपिक ने अपने आईपीओ डॉक्यूमेंट्स में चेतावनी दी है कि AI सिस्टम अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार कर सकते हैं और उनकी क्षमताएं निगरानी व नियंत्रण के लिए बनाए गए तरीकों से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकती हैं.

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