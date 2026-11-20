Lalit Modi Birthday Wish For Sushmita Sen: बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 19 नवंबर को 51 साल की हो गईं. उनके जन्मदिन पर आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने भी खास अंदाज में बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर सुष्मिता के लिए प्यारा सा मैसेज लिखा और उन्हें अपनी सबसे प्यारी दोस्त बताया. दोनों के बीच 2022 में रिलेशनशिप की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. हालांकि, अब दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन दोस्ती बरकरार है.

और पढ़ें

ललित मोदी ने सुष्मिता के लिए लिखा खास मैसेज

ललित मोदी ने इंस्टाग्राम पर सुष्मिता सेन को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, मेरी प्यारी दोस्त सुष्म‍िता सेन को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं - मुस्कुराते रहिए.



2022 में रिश्ते का किया था ऐलान

ललित मोदी और सुष्मिता सेन जुलाई 2022 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने के बाद चर्चा में आए थे. ललित ने सुष्मिता के साथ छुट्टियों की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें अपनी 'बेटर हाफ' बताया था. इसके बाद दोनों की शादी की अटकलें भी लगने लगी थीं. हालांकि, बाद में ललित ने साफ किया था कि दोनों ने शादी नहीं की है.

दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और फरवरी 2025 में ललित मोदी ने ब्रेकअप की पुष्टि की. जून 2026 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अलग होने की वजह भी बताई थी. ललित के मुताबिक, सुष्मिता का करियर भारत में था, जबकि उनकी जिंदगी लंदन में थी. दोनों के बीच दूरी काफी बढ़ गई थी. हालांकि, उन्होंने सुष्मिता को आज भी अपनी प्यारी दोस्त बताया.

Advertisement

सुष्मिता के बचाव में उतरे थे ललित मोदी

रिश्ते का ऐलान होने के बाद सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन को काफी ट्रोल किया गया था. कुछ लोगों ने उन्हें 'गोल्ड डिगर' तक कह दिया था. इस पर जून 2026 में ललित मोदी ने सुष्मिता का बचाव करते हुए कहा था कि वह खुद के दम पर अमीर बनी हैं और किसी पर निर्भर नहीं हैं.

ब्रिटिश नागरिक बन चुके हैं ललित मोदी

इस बीच ललित मोदी अपनी नागरिकता को लेकर भी चर्चा में हैं. आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने 14 नवंबर 2026 को ऐलान किया था कि वह अब ब्रिटिश नागरिक बन चुके हैं.

मिस यूनिवर्स से बॉलीवुड तक सुष्मिता का सफर

सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में हुआ था. उन्होंने 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा था. वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा. उनकी पहली फिल्म 'दस्तक' (1996) थी.

सुष्मिता को फिल्म 'बीवी नंबर 1' (1999) में शानदार अभिनय के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था. 'सिर्फ तुम' (1999) और 'फिलहाल' (2002) में भी उनके अभिनय को सराहा गया. 'आंखें' (2002), 'मैं हूं ना' (2004) और 'मैंने प्यार क्यों किया?' (2005) उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल हैं.

Advertisement

फिल्मों से कुछ समय दूर रहने के बाद सुष्मिता ने वेब सीरीज 'आर्या' (2020-2024) से दमदार वापसी की. इस सीरीज में उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया और उन्हें फिल्मफेयर ओटीटी पुरस्कार भी मिला.

---- समाप्त ----