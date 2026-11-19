दुनिया की एक और बड़ी कंपनी स्‍टॉक मार्केट में एंट्री ले रही है. इस कंपनी का नाम एंथ्रोपिक है, जो अमेरिकी बाजार में आज लिस्‍ट होने जा रही है. लिस्‍ट होते ही यह एक नया रिकॉर्ड बना देगी. Anthropic, स्‍पेसएक्‍स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़े वैल्‍यूएशन के साथ डेब्‍यू करने वाली कंपनी बन जाएगी.

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एंथ्रोपिक ने बुधवार को अपने IPO की कीमत $83 प्रति शेयर रखी, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी कंपनी की वैल्यू 1.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई, जो वॉल स्ट्रीट पर अब तक का सबसे बड़ा डेब्यू है. कंपनी ने शुरू में जो रेंज बताई थी. उससे ज्‍यादा कीमत पर इसे बुक किया गया है. ऐसे में AI स्‍टॉक को लेकर निवेशकों में एक नया जोश दिख रहा है.

एंथ्रोपिक को लेकर बढ़ा क्रेज

भले ही Nvidia के CEO को हटाने और AI बबल की चिंताओं की वजह से मार्केट में कुछ अनिश्चितता है, लेकिन इसके बाद भी एंथ्रोपिक को लेकर बज बना हुआ है. एंथ्रोपिक ने कहा कि इस आईपीओ में 980 मिलियन शेयर शामिल हैं, जिनमें से लगभग 956 मिलियन शेयर कंपनी ने बेचे हैं और बाकी शेयरहोल्डर्स ने बेचे हैं. कुल $81 बिलियन की कमाई ने एंथ्रोपिक के IPO को स्पेसएक्स से आगे कर दिया है, जिसने जून में लगभग $75 बिलियन जुटाए थे.

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एंथ्रोपिक के शेयर को लेकर ज्‍यादा डिमांड़

एंथ्रोपिक ने मार्केट के उतार-चढ़ाव, अगले साल डेमोक्रेटिक पार्टी की कांग्रेस द्वारा संभावित रेगुलेटरी कार्रवाई और लोगों के बीच AI के खिलाफ बढ़ती भावना को लेकर कुछ निवेशकों में घबराहट के बावजूद IPO लाने का फैसला किया था. यॉर्कविल आइव्स एंड कंपनी के पार्टनर और सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर डैन आइव्स ने कहा कि एंथ्रोपिक में इस बड़े AI IPO के लिए यह बहुत अच्छी दिलचस्पी है, और Nvidia के साथ मुश्किल समय के बाद यह टेक सेक्टर के लिए एक बड़ी जीत है. प्राइसिंग से पता चलता है कि इन्वेस्टर्स के बीच इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है.

कंपनी पर कितना है कर्ज

एंथ्रोपिक पर पहले ही $6.2 बिलियन का कर्ज है, जिसे उसने अपनी फाइनेंशियल फाइलिंग में माना है कि यह बहुत ज्‍यादा है. दबाव और बढ़ाते हुए, कंपनी कम से कम स्टैंडर्ड अकाउंटिंग नियमों के तहत मुनाफे में नहीं है, जिससे पता चलता है कि ब्याज और मूलधन चुकाने के लिए उसके पास सीमित रिसोर्स हैं.

हालांकि कंपनी के पास अभी काफी कैश है, लेकिन अगर वह जल्द ही और कैश नहीं जुटा पाती है, तो उसके खर्च करने के प्लान बहुत बड़े हैं, इसलिए शायद यह जल्दी खत्म हो जाएगा. कंपनी ने कहा कि उसने पहले ही लीज और दूसरी डील साइन कर ली हैं, जिसके तहत उसे आने वाले सालों में कंप्यूटिंग पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर $900 बिलियन खर्च करने होंगे, जिसमें अगले 12 महीनों में $70 बिलियन शामिल हैं.

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(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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