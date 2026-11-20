शराब की लत छुड़ाने के लिए कोई क्या-क्या नहीं करता. कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई नशा मुक्ति केंद्र पहुंचता है, तो कोई परिवार के कहने पर शराब छोड़ने की कोशिश करता है. लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में कुछ लोगों को शराब छुड़ाने के नाम पर एक ऐसा काढ़ा पिलाया गया, जिसके बाद सात ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई. दो लोगों की मौत हो गई और पांच को अस्पताल पहुंचाना पड़ा.

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इस कहानी में उन दो परिवारों की तकलीफ भी है, जिन्होंने अपने घर के लोगों को शराब से दूर करने के लिए यह रास्ता चुना था. एक पिता चाहता था कि उसका बेटा शराब छोड़ दे, ताकि उसकी शादी हो सके. दूसरे शख्स की इच्छा थी कि वह अपने चार साल के बेटे के लिए बेहतर जिंदगी बना सके. लेकिन दोनों की जिंदगी ही खत्म हो गई. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक ओझा भी शामिल है. तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.

बैतूल के इमलीढाना में रहने वाले संजय उइके को शराब की लत थी. परिवार के मुताबिक, इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी. उसके पिता बब्बू उइके चाहते थे कि किसी तरह बेटे की शराब छूट जाए. फिर उसकी शादी हो और घर बस जाए. एक पिता के लिए इससे बड़ी उम्मीद क्या होगी कि उसका बेटा अपनी जिंदगी ठीक से शुरू कर सके.

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इसी उम्मीद में संजय को शराब छुड़ाने के लिए कथित जड़ी-बूटी का काढ़ा पिलाया गया. लेकिन इसे पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई. बाद में उसकी मौत हो गई. पिता जिस बेटे के सिर पर सेहरा देखना चाहते थे, उसकी अर्थी उठानी पड़ी.

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दूसरा मृतक रामकिशोर झाड़े बैतूल के आठनेर क्षेत्र के देवगुण गांव का रहने वाला था. रामकिशोर का चार साल का एक बेटा है. रामकिशोर चाहता था कि शराब की लत से छुटकारा मिले और अपने बच्चे का भविष्य बेहतर बना सके. इसी कोशिश में उसने भी कथित काढ़ा पिया. लेकिन काढ़ा पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई. एक परिवार में बेटे की शादी का सपना टूट गया, तो दूसरे परिवार में एक बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया.

राजा बैठक में क्या हुआ था?

पूरा मामला बैतूल के चिचोली थाना क्षेत्र के राजा बैठक गांव का है. यहां शराब छुड़ाने के नाम पर ग्रामीणों को जड़ी-बूटी का काढ़ा पिलाया गया था. इसे पीने के बाद कुल सात ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई. इनमें संजय उइके और रामकिशोर झाड़े की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोगों की हालत बिगड़ने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया.

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घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया. नर्मदापुरम जोन के डीआईजी बीरेंद्र कुमार सिंह और बैतूल के एसपी अमित सक्सेना खुद घटनास्थल पहुंचे और मामले की जानकारी ली.

पुलिस ने इस मामले में ओझा परते, उसके सहयोगी शरद कवड़े और रमेश उइके को गिरफ्तार किया है. बैतूल के एसपी अमित सक्सेना के मुताबिक, तीनों के खिलाफ चिचोली थाने में केस दर्ज किया गया है. तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.

पुलिस ने घटनास्थल से पेड़ की जड़ का चूरा और लाल रंग का संदिग्ध तरल पदार्थ भी जब्त किया है. बताया जा रहा है कि शराब छुड़ाने के लिए इसी तरह के पदार्थों से काढ़ा तैयार किया जाता था. इन दोनों चीजों को जांच के लिए भेजा जा रहा है. अभी यह साफ नहीं है कि काढ़े में कौन-से एलिमेंट थे और ग्रामीणों की मौत की वजह क्या थी.

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इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि शराब छुड़ाने के नाम पर ग्रामीणों को आखिर पिलाया क्या गया था? क्या इस काढ़े को बनाने और पिलाने का काम लंबे समय से किया जा रहा था? क्या इसे तैयार करने वालों को इसके नुकसान का अंदाजा था? और क्या काढ़े में मौजूद किसी पदार्थ की वजह से दो लोगों की जान गई? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच और लैब रिपोर्ट से मिलने की उम्मीद है.

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फिलहाल तीन आरोपी जेल में हैं. दो परिवारों के सपने उजड़ चुके हैं और पांच ग्रामीणों का इलाज चल रहा है. शराब की लत छोड़ने की कोशिश में इन लोगों ने जिस काढ़े पर भरोसा किया, अब उसी की जांच हो रही है. जिस उम्मीद में लोगों ने वह काढ़ा पिया था, उसका नतीजा दो घरों के लिए जिंदगी भर का दुख बन गया.

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