जहीर खान के साले और एक्ट्रेस सागरिका घाटगे के भाई की शादी की तस्वीरें और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. शादी के इस जश्न में सागरिका और जहीर का शाही देसी अंदाज देखने को मिला. इन सबके बीच कुछ और फोटोज सामने आई हैं, जिनमें सागरिका अपने भाई शिवजीत के साथ बैठकर फोटो क्लिक कराती दिख रही हैं. उनकी ये तस्वीर देखकर लग रहा है मानों कोई महारानी बैठी हो. वहीं उनके पति और पूर्व क्रिकेटर जहीर खान को अपनी सास के साथ खड़े होकर मुस्कुराते देखा गया.



सागरिका डस्टी पिंक सिल्क साड़ी और बेशकीमती जूलरी पहनकर किसी महारानी से कम नहीं लग रही थीं, वहीं जहीर भी पारंपरिक कपड़ों में काफी हैंडसम दिखे. जयपुर में हुई इस शाही शादी की इन तस्वीरों में कपल का अंदाज और परिवार की खूबसूरत बॉन्डिंग देखने लायक है.



भाई की शादी में सागरिका का महारानी जैसा अंदाज

सागरिका घाटगे ने भाई की शादी के लिए ऐसा ट्रेडिशनल लुक चुना, जिसमें रॉयल्टी और एलिगेंस का खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिला. तस्वीर में वह कुर्सी पर बेहद शाही अंदाज में बैठी नजर आ रही हैं. उनके बैठने का अंदाज और चेहरे की मुस्कान उन्हें किसी महारानी जैसा लुक दे रही है. उनके साथ दूल्हा बने भाई भी बैठे हैं और दोनों कैमरे के सामने शानदार पोज दे रहे हैं.

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सागरिका ने डस्टी पिंक शेड की खूबसूरत साड़ी पहनी है. साड़ी पर बारीक कढ़ाई और खूबसूरत बॉर्डर वर्क किया गया है, जो उनके पूरे लुक को खास बना रहा है. उन्होंने इसके साथ मैचिंग जूलरी पहनी है. माथे पर मांग टीका, गले में हैवी चोकर और हाथों में कंगन-चूड़ियां उनके देसी लुक में चार चांद लगा रहे हैं. हेयर स्टाइल की बात करें तो उन्होंने बालों को बालों को पीछे की तरफ जूड़े में बांधा हुआ था, जो उनका सिग्नेचर स्टाइल है. उन्होंने अपने लुक को सिल्वर मेटैलिक क्लच के साथ कंप्लीट किया.

सागरिका ने अपने भाई के साथ बैठकर फोटो क्लिक कराई. (Photo: InstagramStories/@sagarikaghatge)



क्रीम शेरवानी और सिर पर साफा, दूल्हे बने भाई भी लगे रॉयल

सागरिका के साथ बैठे उनके भाई शिवजीत का दूल्हा लुक भी काफी शानदार है. उन्होंने ऑफ वाइट और क्रीम शेड की बंदगला स्टाइल शेरवानी पहनी है, जिसके साथ सफेद चूड़ीदार ट्राउजर कैरी किया है. उनके आउटफिट का शाही अंदाज सिर पर बंधे गोल्डन टच वाले साफे से और बढ़ गया है. साफे पर लगी कलगी उनके दूल्हे वाले लुक को खास बना रही है.

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गले में मोतियों की माला, पैरों में जूती और हाथों में गोल्डन टिश्यू जैसा कपड़ा लिए शिवजीत काफी जंच रहे हैं. बहन सागरिका के साथ उनकी यह तस्वीर किसी शाही शादी के खास पल जैसी लग रही है. दोनों के आउटफिट्स के रंग भी एक-दूसरे के साथ खूब जंच रहे हैं.

जहीर खान ने अपनी सास के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाई. (Photo: InstagramStories/@sagarikaghatge)



पिंक साफे में जहीर खान का देसी स्वैग, सास के साथ क्लिक कराया फोटो

सागरिका के साथ-साथ जहीर खान का अंदाज भी देखने लायक है. दूसरी तस्वीर में वह अपनी सास के बिल्कुल बगल में खड़े होकर कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं.

जहीर ने इस खास मौके के लिए ब्लैक कलर का बंदगला शेरवानी पहना है, जिसे उन्होंने सफेद चूड़ीदार के साथ पेयर किया है. पैरों में ब्राउन लेदर शूज उनके लुक को स्मार्ट टच दे रहे हैं. हालांकि, उनके पूरे आउटफिट में सबसे ज्यादा ध्यान उनके सिर पर बंधा पिंक रंग का साफा खींच रहा है. ब्लैक आउटफिट के साथ पिंक साफे का कॉम्बिनेशन काफी शानदार लग रहा है. हल्की दाढ़ी और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ जहीर का देसी अंदाज खूब जंच रहा है.

वहीं, जहीर की सास भी ट्रेडिशनल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने ग्रे, गोल्डन और ऑलिव टच वाली साड़ी पहनी है, जिसके बॉर्डर पर सुनहरे रंग का काम है. गले में नेकलेस और हाथों में चूड़ियां उनके लुक को पूरा कर रही हैं.

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