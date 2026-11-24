मुंबई के फीनिक्स मॉल के पास गार्डन में एक युवा कपल के साथ मारपीट की घटना के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पास के एक मदरसे को लेकर आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि घटना में शामिल सभी 8 नाबालिग इसी मदरसे से आए थे. सोमैया ने मदरसे को अवैध बताते हुए कहा था कि BMC ने उसके खिलाफ नोटिस जारी किया है. हालांकि, मदरसे के प्रिंसिपल ने इन आरोपों को खारिज किया है और संस्थान को केवल लड़कियों का मदरसा बताया है.

और पढ़ें

फीनिक्स मॉल गार्डन में एक युवा कपल के साथ कुछ नाबालिगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया था. इस घटना के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पर मदरसे को लेकर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि मारपीट करने वाले सभी 8 नाबालिग पास में मौजूद जामिया अहले सुन्नत फातेमातुज जोहरा (Jamia Ahle Sunnat Fatematuz Zohra) मदरसे से आए थे.

सोमैया ने मदरसे को अवैध बताते हुए कहा कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. मदरसे का दौरा करने पर सामने आया कि यह संस्थान सिर्फ लड़कियों के लिए है. जामिया अहले सुन्नत फातेमातुज जोहरा के प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद अयाज ने बताया कि मदरसे में करीब 49 लड़कियां पढ़ती हैं और यहां लड़कों को आने की अनुमति नहीं है.

उन्होंने कहा कि मारपीट करने वाले लड़कों के इस मदरसे से आने का दावा सही नहीं है. प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि इमारत का केवल ग्राउंड फ्लोर ही फिलहाल इस्तेमाल में है, जबकि बाकी हिस्सा अभी निर्माणाधीन है.

Advertisement

प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद अयाज के मुताबिक, सोमवार को BMC के अधिकारी मदरसे पहुंचे थे. अधिकारियों ने उनसे कहा था कि वे बुधवार को निरीक्षण के लिए दोबारा आएंगे और इस दौरान उनका फोन नंबर भी लिया गया था.

अयाज ने बताया कि उनका मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया है, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मदरसे को लेकर लगाए जा रहे आरोपों के कारण उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है.

#PhoenixMall Muslim Gundagiri BMC issued Notice under section 488 of MMC Act against the Unauthorised #MADARASA from where the 8 children had came & assaulted Saurabh & Neha @BJP4India @AmitShah @Dev_Fadnavis @MumbaiPolice @mybmc https://t.co/aJd02UH8Ig — Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) November 23, 2026

बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पोस्ट में फीनिक्स मॉल गार्डन में कपल पर हमले का जिक्र करते हुए मदरसे के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी. उन्होंने दावा किया था कि जिस मदरसे से 8 नाबालिग आए थे, उसके खिलाफ BMC ने मुंबई म्युनिसिपल एक्ट की धारा 488 के तहत नोटिस जारी किया है.

सोमैया ने मदरसे को अनधिकृत बताते हुए इस कार्रवाई की जानकारी साझा की थी. वहीं, मदरसे के प्रिंसिपल ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि वहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं और लड़कों का प्रवेश प्रतिबंधित है.

---- समाप्त ----