बॉलीवुड एक्टर शरद कपूर इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं. उनकी हालत इस समय काफी खराब है, जिसके लिए उन्हें लोगों से सहानुभूति मिल रही है. शरद ने अपने चार पाल्तू कुत्तों को मुंबई के मलाड़ में स्थित एनिमल शेल्टर होम में छोड़ दिया है, जिसकी मालकिन हेमा चौधरी ने अभी कुछ हैरान करने वाले दावे किए हैं. उनका कहना है कि उनके शेल्टर होम के बाहर आग लगाई गई, और उन्हें अपने NGO को बंद करने की धमकी मिली है.

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शेल्टर होम के पास लगाई आग

हेमा के मुताबिक ये वही शेल्टर होम है जहां उनके 40 कुत्तों में से शरद कपूर के चार पाल्तू कुत्ते भी ठहरे हुए हैं. एक वीडियो जारी करके उन्होंने इस हादसे पर कई बातें कहीं और कुछ दावे भी किए. हेमा चौधरी ने बताया कि आग उनके शेल्टर के बिल्कुल पास थी और अगर आग फैल जाती तो वहां मौजूद जानवरों की जान खतरे में पड़ सकती थी.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा- सबसे लाइफ थ्रेटनिंग बात ये है कि वो आग मेरे शेल्टर तक भी जा सकती है, एकदम बगल में है. वहां करीब एक ट्रक लकड़ियां दान में आई थीं, जिन्हें रखा गया था. किसी ने जानबूझकर उनमें आग लगाई. इससे शेल्टर में रहने वाले जानवरों को भी खतरा हो सकता था. वहां शरद के 4 डॉग्स हैं, उसको छोड़ के भी कम से कम 40 डॉग्स अंदर हैं.

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शेल्टर बंद करवाने की धमकी मिलने का दावा

हेमा ने ये भी दावा किया कि उन्हें जानवरों की देखभाल से जुड़े एक शख्स ने शेल्टर बंद करवाने की धमकी दी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी. हेमा ने कहा- मेरा शेल्टर बंद करवाने के लिए मुझे जान की धमकी भी दी है एनिमल वेलफेयर के एक आदमी ने. इस मामले में पुलिस के पास जाकर मैं शिकायत दर्ज करवाने वाली हूं.

हेमा ने आगे आरोप लगाया कि धमकी देने वाला शख्स शरद कपूर से उनके घर पर मिलने गया था. उन्होंने दावा किया कि उस व्यक्ति ने उनसे कहा था- संजय दत्त से बात हो गई है. हेमा ने ये भी कहा कि उन्हें उस व्यक्ति के बड़े कारोबारियों से संबंध होने की बात सुनने को मिली थी, हालांकि उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया. हेमा ने धमकी का जिक्र करते हुए कहा- रात भर धमकी देते रहे... सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला कि तेरा NGO बंद करवाता हूं.

हेमा ने साफ कहा कि शरद कपूर से जुड़ा मामला अलग है, लेकिन इसमें बेजुबान जानवरों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि वो शरद से पैसे नहीं लेने के लिए भी कह चुकी थीं, लेकिन उनका कहना है कि जानवरों की सुरक्षा और देखभाल पर किसी भी विवाद का असर नहीं पड़ना चाहिए.

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