मुंबई के कुर्ला में एक युवक-युवती के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामले में आठ नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है. आजतक की टीम ने उसी जगह पर गई और इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों से बात की. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पार्क सुरक्षित नहीं है.

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आजतक की टीम ने पार्क का जायजा लिया और घटना की प्रत्यक्षदर्शी से बात की. प्रत्यक्षदर्शी सरनाबाई गजरे ने बताया कि वह इस गार्ड में सफाई का काम करती हैं. उन्होंने पार्क की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.

उन्होंने बताया कि पार्क में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है. उन्होंने काफी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि उस दौरान 12 लोग वहां मौजूद थे और वे कपल को डरा-धमका रहे थे. प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, उन्होंने पैसे को लेकर कुछ बातें सुनी थी.

उन्होंने बताया कि उन्हें भी पार्क से जाने के लिए डराया-धमकाया गया था. वहीं, एक अन्य स्थानीय अशोक कांबले ने कहा कि गार्डन सुरक्षित नहीं है और गार्डन में स्थानीय लोग इसी वजह से नहीं आते. उन्होंने बताया कि गार्डन में नशेड़ी आते हैं. फिलहाल पुलिस की टीम पार्क में मौजूद है और घटना की जांच कर रही है.

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वीडियो में क्या है

वीडियो में एक कपल गार्डन में फोटो खींचते नजर आ रहे हैं. इसी दौरान वहां मौजूद 7-8 लड़के दोनों पर अश्लील टिप्पणियां करने लगते हैं. कपल विरोध करता है तो लड़के उनके साथ छेड़छाड़ और मारपीट शुरू कर देते हैं. एक नाबालिग चप्पल जैसी चीज से युवक को मारता है जबकि दूसरा लड़का लड़की के सिर पर डंडे से वार करता है. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस भी होती है.

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हिरासत में लिए गए 8 नाबालिग

पीड़ितों की शिकायत पर घाटकोपर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आठ नाबालिगों को हिरासत में लिया है. पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189(2), 189(4), 118(1), 352 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

सभी आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) के सामने पेश किया जाएगा. पुलिस ने मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ मामला जर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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