बुखार, खांसी, गले में खराश और सर्दी-जुकाम में कुछ लोग तुरंत एंटीबायोटिक लेते हैं. कुछ लोग पुरानी पर्ची देखकर दवा खाते हैं तो कुछ मेडिकल स्टोर से खुद ही एंटीबायोटिक खरीद लेते हैं. उन्हें लगता है कि इससे बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी. लेकिन WHO मुताबिक, हर बुखार, खांसी या गले के दर्द में एंटीबायोटिक लेना शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है. 18 से 24 नवंबर तक विश्व एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है. इस दौरान डॉक्टर लोगों को बिना जरूरत एंटीबायोटिक लेने से बचने की सलाह दे रहे हैं

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एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होती हैं. लेकिन गले में खराश, जुकाम और फ्लू का कारण वायरल होता है. जिसमें एंटीबायोटिक का कोई खास रोल नहीं होता है. लेकिन फिर भी लोग इनको खा लेते हैं. जिससे कुछ मामलों में गंभीर एलर्जी भी हो सकती है. अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक एंटीबायोटिक लेता है तो इन दवाओं का असर शरीर पर कम होने लगता है.

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दवाएं बेअसर होने का बढ़ रहा खतरा

दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में डॉ. सुभाष गिरि बाते हैं कि बिना वजह एंटीबायोटिक लेने से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की समस्या बढ़ जाती है. एक ऐसी स्थिति है, जिसमें बैक्टीरिया उन दवाओं के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित कर लेते हैं, जो पहले उन्हें खत्म करने में असरदार थीं. इसकी वजह से संक्रमण का इलाज मुश्किल होने लगता है और कई बार दवाएं काम करना बंद कर देती हैं. ऐसे में दूसरी एंटीबायोटिक का यूज करना पड़ता है जो महंगी होती है. इससे इलाज क खर्च भी बढ़ता है.

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कब लें एंटीबायोटिक?

बुखार, खांसी या गले में दर्द होने पर खुद से एंटीबायोटिक शुरू न करें. डॉक्टर जरूरत पड़ने पर जांच करके तय करते हैं कि संक्रमण बैक्टीरिया से हुआ है या वायरस से.एंटीबायोटिक लिखी गई है तो जितनी डोज लिखी गई है उतनी ही लें. इस मामले में हमेशा डॉक्टर की सलाह का पालन करें.

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