रणबीर कपूर-यश स्टारर फिल्म रामायण को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है. कई जगहों पर फिल्म का विरोध किया जा रहा है. अब विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने फिल्म की स्क्रीनिंग तुरंत रोकने की मांग की है. संगठन का आरोप है कि फिल्म में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण की कई घटनाओं को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे हिंदू श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं.

और पढ़ें

VHP के केंद्रीय महासचिव बजरंग बगड़ा ने फिल्म बनाने वालों पर भगवान राम और उनके परिवार को गलत तरीके से पेश करने और रावण को महिमामंडित करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि फिल्म में रामायण के कई अहम प्रसंगों को या तो हटा दिया गया है या उनके साथ छेड़छाड़ की गई है.

रामायण फिल्म पर क्या है VHP की राय?

बजरंग बगड़ा ने आरोप लगाया कि फिल्म में अहिल्या के उद्धार, भगवान राम और निषादराज गुह की मित्रता और केवट की भक्ति जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों को जगह नहीं दी गई है. उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म में भगवान राम की राक्षसों के खिलाफ लड़ाई को ऋषियों के धार्मिक कार्यों में बाधा डालने वाले राक्षसों के खिलाफ अभियान के बजाय, पत्नी के अपहरण से पैदा हुआ निजी संघर्ष दिखाने की कोशिश की गई है.

Advertisement

VHP का आरोप है कि फिल्म में रावण को शोषित और वंचित लोगों का मसीहा बताने की कोशिश की गई है, जबकि रामायण में उसके चरित्र, महिलाओं के प्रति उसके व्यवहार और देवी पार्वती को लेकर उसकी भावनाओं को नजरअंदाज किया गया है. VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी फिल्म को लेकर नाराजगी जाहिर की है.

उन्होंने कहा कि संगठन ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रामायण को देखा है और उनका मानना है कि इसमें रामकथा, भगवान राम के जीवन की घटनाओं और उनके स्थापित आदर्शों के साथ छेड़छाड़ की गई है. आलोक कुमार ने कहा- ये फिल्म में ड्रामा बढ़ाने या सिनेमाई प्रभाव पैदा करने के लिए किया गया बदलाव नहीं है. ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है और इसके जरिए एक गलत कहानी स्थापित करने की कोशिश हो रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में रावण को सहानुभूति के साथ दिखाया गया है, जबकि उसके चरित्र, महिलाओं के प्रति उसके व्यवहार और देवी पार्वती को लेकर उसकी सोच को नजरअंदाज किया गया है. आलोक कुमार के मुताबिक, फिल्म में सीता के अपहरण को रावण की बहन की नाक काटे जाने का बदला लेने की घटना के तौर पर सही ठहराने की कोशिश की गई है. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रावण को शोषित, वंचित और दलित समुदायों के रक्षक के रूप में पेश किया गया है.

Advertisement

सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग

VHP का कहना है कि रामायण सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि समाज को नैतिकता, आदर्श और जीवन मूल्यों की सीख देने वाला ग्रंथ है. संगठन के मुताबिक, इस तरह इसके प्रसंगों और किरदारों में बदलाव करना सिर्फ फिल्म निर्माताओं की रचनात्मक आजादी का मामला नहीं है. इसी वजह से VHP ने फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने और इसकी स्क्रीनिंग पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है. संगठन ने साफ कहा है कि रामायण जैसे ग्रंथ के साथ इस तरह की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जा सकती.

बात करें फिल्म रामायण की, तो इसे रिलीज हुए 16 दिन बीत चुके हैं और इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. अब ये जल्द 1600 करोड़ भी कमा लेगी. ये रामायण का पहला पार्ट है, जिसे 2000 करोड़ की लागत से बनाया गया है. अब इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2028 पर रिलीज होगा, जो 2000 करोड़ रुपये में ही बनाया जाएगा.

---- समाप्त ----