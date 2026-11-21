यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने एक बार वापस से छात्रों और अभिभावकों को एडमिशन को लेकर सतर्क किया है. इसे लेकर UGC ने कहा है कि किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले उसकी मान्यता और डिग्री देने का अधिकार जरूर जांच लें. UGC ने 17 नवंबर 2026 को जारी पब्लिक एडवाइजरी में कहा कि एडमिशन लेने या फीस जमा करने से पहले यह पता कर लें कि संस्थान को संबंधित कोर्स चलाने की मंजूरी है या नहीं. साथ ही उसकी मान्यता और कानूनी स्थिति की भी जांच करें.

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यह एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के एक आदेश के बाद जारी की गई है. UGC ने संबंधित अधिकारियों और संस्थानों को इस नोटिस का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्रों के भविष्य और उनके पैसों की सुरक्षा की जा सके.

12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 संस्थान

UGC के वेबपेज पर फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट नाम का एक सेक्शन है. इसमें करीब 32 एंट्री हैं और इसे फरवरी 2026 तक मार्क किया गया है. रेगुलेटर द्वारा पब्लिश की गई राज्य-वार लिस्ट यहां दी गई है-

आंध्र प्रदेश- क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया

अरुणाचल प्रदेश- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन

दिल्ली- माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज, कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, वोकेशनल यूनिवर्सिटी, एडीआर-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय

हरियाणा- मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी

झारखंड- दक्ष विश्वविद्यालय

कर्नाटक- ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी, सर्व भारतीय शिक्षा पीठ

केरल- इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन, सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी

महाराष्ट्र- राजा अरबी यूनिवर्सिटी, नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ

पुडुचेरी- उषा लच्छुमनन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन

राजस्थान- राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट

उत्तर प्रदेश- गांधी हिंदी विद्यापीठ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, भारतीय शिक्षा परिषद, महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी

पश्चिम बंगाल- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च

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स्टूडेंट्स को क्या वेरिफाई करना चाहिए?

UGC ने एप्लिकेंट्स से यह चेक करने को कहा है कि क्या इंस्टिट्यूशन लीगली बना हुआ है, क्वालिफिकेशन देने के लिए ऑथराइज़्ड है और उसके पास जरूरी स्टैच्युटरी अप्रूवल हैं. इसने सिर्फ ऐड, वेबसाइट, ब्रोशर या सोशल मीडिया के दावों पर भरोसा न करने की भी चेतावनी दी है. स्टूडेंट्स को फीस देने या एनरोल करने से पहले ऑफिशियल UGC रिकॉर्ड और संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी से खुद से रिकग्निशन वेरिफाई कर लेनी चाहिए.

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